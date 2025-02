AUTORIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Autorizo a Inexigibilidade de licitação, fundamentada no art.74, inciso V, § 5º, incisos I, II e III, da lei nº 14.133/2021, conforme documentos anexados aos autos e parecer jurídico constante no processo, tendo como objeto a locação de imóvel possuindo 312,50 m², de matrícula nº 1.527, que será utilizado para sediar as instalações da Secretaria de Infraestrutura, com fundamento nos art. 72 e art. 74, inciso V, ambos da Lei Federal nº 14.133/2021, com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Infraestrutura do município de Bonito/MS.

AUTORIZO a despesa, em cumprimento às determinações do art. 72, inciso VIII, contidas na Lei retro mencionada.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2025

FAVORECIDO: MAGIDA HAZIME

VALOR DA LOCAÇÃO: Valor Total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a serem pagos em parcelas mensais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

PRAZO DA LOCAÇÃO: 12 (doze) meses.

Bonito-MS, 17 de fevereiro de 2025.

Josmail Rodrigues,

Prefeito Municipal.