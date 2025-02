Palpites Porto Velho x Cuiabá , Escalações, Onde assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (19/02)

O jogo entre Porto Velho x Cuiabá marcado para acontecer nesta HOJE às 20 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Porto Velho que vai buscar a vitória em seus domínios.

Porto Velho x Cuiabá: Onde Assistir ao Vivo, Horário e Palpites para o Jogo da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira (19), o Cuiabá visita o Porto Velho no Estádio Aluizão, em Porto Velho (RO), para um confronto decisivo pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), e a vaga será decidida em jogo único. Se a partida terminar empatada, a decisão vai para os pênaltis, uma vez que o time visitante não possui a vantagem do empate, como acontecia nas edições anteriores do torneio conforme Site de notícias de Mauá.

Onde Assistir ao Jogo:

Os fãs de futebol poderão acompanhar o duelo entre Porto Velho e Cuiabá ao vivo através do canal ESPN e também pelo serviço de streaming Disney+.

Expectativas e Palpites:

O Cuiabá, com um elenco teoricamente mais forte, entra como favorito. No entanto, o Porto Velho, jogando em casa, promete dificultar a vida do time mato-grossense. Para o Cuiabá, a vitória é essencial para garantir a classificação direta à próxima fase e também trazer um alívio financeiro para o clube, com uma possível premiação pela vaga conquistada.

Prováveis Escalações:

Porto Velho:

Goleiro : Digão

: Digão Defensores : Cristian, Rennã, Maurício Leal e Capa

: Cristian, Rennã, Maurício Leal e Capa Meio-campistas : Ícaro, Anderson Silva, Raphael Luz e Erivan

: Ícaro, Anderson Silva, Raphael Luz e Erivan Atacantes : Emerson Bacas e Edrean

: Emerson Bacas e Edrean Técnico: Paulo Eduardo

Cuiabá:

Goleiro : Pasinato

: Pasinato Defensores : Mateusinho, Bruno Alves, Gabriel e Sander

: Mateusinho, Bruno Alves, Gabriel e Sander Meio-campistas : Lucas Mineiro, Denilson e Ruan Oliveira

: Lucas Mineiro, Denilson e Ruan Oliveira Atacantes : Lucas Cardoso, Pedrinho e Derik Lacerda

: Lucas Cardoso, Pedrinho e Derik Lacerda Técnico: Bernardo Franco

Árbitro:

O árbitro principal da partida será Antonio Dib Moraes de Sousa, do Piauí, com os auxiliares ficando a cargo de árbitros locais.

O confronto promete ser uma partida cheia de emoções, e o Cuiabá, favorito, buscará a vitória para garantir a classificação tranquila e dar continuidade aos seus objetivos na competição. Já o Porto Velho tentará surpreender em casa e levar a disputa para os pênaltis.

Ficha Técnica:

Data : Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025

: Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 Horário : 20h (de Brasília)

: 20h (de Brasília) Estádio : Aluizão, Porto Velho (RO)

: Aluizão, Porto Velho (RO) Transmissão: ESPN e Disney+

Análise de Dados

