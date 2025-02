Palpites Tocantinópolis x Atlético-MG, Escalações, Onde assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (18/02)

O jogo entre Tocantinópolis x Atlético-MG marcado para acontecer nesta HOJE às 18 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Vasco que vai buscar a vitória em seus domínios.

Tocantinópolis x Atlético-MG: Onde Assistir, Escalações e Análise do Jogo da Copa do Brasil

Nesta terça-feira, 18 de fevereiro de 2025, o Atlético-MG visita o Tocantinópolis no Estádio João Ribeiro, em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo está marcado para começar às 18h (horário de Brasília), e promete ser uma disputa emocionante, já que, com a nova regra, se o confronto terminar empatado, a classificação será decidida nas cobranças de pênaltis.

Onde Assistir

O confronto entre Tocantinópolis e Atlético-MG será transmitido ao vivo pelos canais SporTV e Premiere. Fique atento para acompanhar todos os lances do jogo e o desenrolar desta primeira fase da Copa do Brasil.

Como Chegam para o Jogo

O Tocantinópolis, jogando em casa, entra em campo com a expectativa de surpreender o forte time do Atlético-MG. O time tocantinense vem com força total para enfrentar o Galo e sabe que, em caso de empate, o destino do confronto será decidido nos pênaltis. A equipe treinada por Reginaldo França está motivada para fazer uma grande apresentação.

Do outro lado, o Atlético-MG, com sua força e tradição, chega embalado por uma série de bons resultados no Campeonato Mineiro. O time comandado por Cuca deseja garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, e para isso, conta com jogadores como Hulk, Gustavo Scarpa e Júnior Alonso para levar a vantagem.

Prováveis Escalações

Tocantinópolis : Jeferson; Magnum, Pedrão, Gustavo e Madson; Alan Maia, Kamdem e Rian; Daivisom, Rodriguinho e Chaparral

Técnico : Reginaldo França

: Jeferson; Magnum, Pedrão, Gustavo e Madson; Alan Maia, Kamdem e Rian; Daivisom, Rodriguinho e Chaparral : Reginaldo França Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Gabriel Menino e Alan Franco; Gustavo Scarpa, Rubens e Tomás Cuello; Hulk

Técnico: Cuca

Arbitragem

O árbitro principal do jogo será Marcelo de Lima Henrique, assistido por Renan Aguiar da Costa e José Moracy de Sousa e Silva.

Expectativa

Este confronto da Copa do Brasil promete ser intenso, com o Atlético-MG buscando dominar as ações e confirmar sua superioridade técnica, enquanto o Tocantinópolis buscará aproveitar o fator casa e a oportunidade de surpreender um dos times mais tradicionais do futebol brasileiro.

Data e Horário:

Data : 18/02/2025

: 18/02/2025 Horário: 18h (Horário de Brasília)

Fique por dentro de todos os detalhes e não perca a chance de acompanhar esse grande duelo da Copa do Brasil!

Análise de Dados

