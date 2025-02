Samba de Trecho Agita o Parque Ecológico em Tarde de Música e Cultura – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

No último domingo, 16, o Parque Ecológico Municipal Anthero dos Santos foi palco de um evento cheio de energia, alegria e música de qualidade com o grupo Samba de Trecho. A apresentação trouxe um espetáculo de samba contagiante, encantando o público presente e criando um ambiente de celebração e união.

O grupo Samba de Trecho levou o público a dançar e cantar ao som de clássicos do samba, criando um clima descontraído e acolhedor para todos.

A programação, uma iniciativa da Secretaria da Cultura, busca valorizar a música e a cultura local, promovendo encontros que celebram a arte.

E já anota na agenda! A próxima edição do Música no Parque acontecerá no dia 16 de março, novamente no Parque Ecológico Anthero dos Santos, com a apresentação de Grasi Vilela, dentro de uma programação especial do Março Mulher. Não perca!