Horóscopo do Dia de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Quarta (19/02/2025)

Por MRNews Em reunião em Brasília nesta quarta-feira (18), o governador Eduardo Riedel discutiu vários projetos de interesse de Mato Grosso do Sul. No encontro com o ministro dos Transportes, Renan Filho, o governador tratou da repactuação da BR-163, o leilão da Rota da Celulose, que será apresentado ao mercado 2025, e também a Malha […]