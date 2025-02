Por MRNews



Moradores da Sena Madureira prometem “guerra” contra túnel e exigem alternativas para a comunidade

A decisão da Prefeitura de São Paulo de romper o contrato e anular a licitação para as obras dos túneis na Vila Mariana, na zona sul da cidade, fortaleceu a mobilização dos moradores da favela Sousa Ramos, localizada na rua Sena Madureira. A comunidade, que teme o reassentamento forçado, agora pressiona a gestão de Ricardo Nunes (MDB) a aceitar uma proposta que garanta a permanência dos residentes em seu território.

Dias após o Ministério Público de São Paulo recomendar o rompimento do contrato, o secretário de Habitação, Sidney Cruz, visitou pela primeira vez a favela na última sexta-feira (14). Essa aproximação com a comunidade abriu espaço para o diálogo, mas também intensificou as reivindicações dos moradores, que não querem perder sua moradia.

“É guerra”, declarou Eduardo Canejo, arquiteto e urbanista, presidente da associação de moradores da Sousa Ramos, em entrevista ao UOL. Segundo ele, a pressão popular foi decisiva para a ruptura do contrato, e agora a comunidade exige uma alternativa viável que não os retire de suas casas.

Entre as sugestões apresentadas, os moradores propõem a retirada de um dos três semáforos da região – especificamente, o primeiro, localizado na Sena Madureira – para melhorar o tráfego na área, permitindo que os veículos se desloquem pela rua Maurício Francisco Klabin. “Se os semáforos forem ajustados, o trânsito melhorará sem precisar recorrer a uma obra que privilegia o carro em detrimento do pedestre”, argumentou Canejo.

O urbanista Sergio Ortiz, coordenador de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Belas Artes, concorda que a retirada de um semáforo pode aliviar o trânsito, mas ressalta que a solução proposta pelo complexo viário da prefeitura seria mais abrangente – ainda que custosa e, no atual contexto, desproporcional, considerando a crescente valorização do transporte não motorizado.

A expectativa dos moradores também está ligada à posse dos imóveis. Com a nova licitação prevista, a comunidade espera que, nesse meio tempo, a Justiça conceda a CUEM (Concessão de Uso Especial para fins de Moradia) e avance com o pedido de regularização fundiária, assegurando a permanência dos residentes.

Em resposta à pressão, a Prefeitura de São Paulo informou que recebeu o ofício judicial e que uma nova licitação será anunciada em breve, desta vez considerando o atual Plano Diretor da cidade. A área da favela é reconhecida como de interesse social e proteção ambiental, uma classificação que não existia na gestão anterior.

O prefeito Ricardo Nunes, que há poucos dias havia afirmado que “ajustaria a questão das árvores” após a recomendação do MP-SP, agora se vê diante do desafio de conciliar o desenvolvimento urbano com os direitos das comunidades vulneráveis. “Se ficarmos presos em disputas judiciais, nada avançará. Precisamos sentar com o Ministério Público e com a comunidade para definir o que deve ser preservado e o que pode ser ajustado”, afirmou Nunes, em pronunciamento.

Enquanto a nova licitação não é formalizada, os moradores da Sena Madureira permanecem firmes em sua postura, prontos para lutar por seus direitos e pela manutenção de seu lar. O cenário evidencia a complexidade de conciliar infraestrutura urbana com justiça social, num contexto de intensas mobilizações populares.