Nova Iguaçu promove 1ª feira de adoção de pets de 2025 neste sábado (22)

A Prefeitura de Nova Iguaçu realiza, neste sábado (22), a primeira Feira de Adoção de Cães e Gatos de 2025. O evento acontecerá das 12h às 17h, na Praça de Eventos do TopShopping, no 1º piso, localizado na Avenida Governador Roberto Silveira, nº 540, no Centro. Serão 67 animais disponíveis para adoção, sendo 49 gatos e 19 cães. Além da adoção, o espaço também oferecerá vacinação antirrábica.

Para adotar um pet, o interessado deverá preencher um termo de adoção responsável, assumindo o compromisso de proporcionar os cuidados necessários ao animal. Os pets adotados serão entregues castrados, vacinados e vermifugados. Os filhotes, por sua vez, ainda não passaram pelos procedimentos, pois ainda não atingiram a idade necessária.

A Feira de Adoção é uma ação promovida pela Assessoria Especial de Proteção Animal, vinculada à Secretaria Municipal de Governo (SEMUG), em parceria com a Subsecretaria de Vigilância em Saúde e com grupos de protetores independentes. Esses voluntários desempenham um papel essencial ao resgatar, cuidar e preparar os animais para a adoção, oferecendo a oportunidade de encontrar um novo lar e uma vida melhor.