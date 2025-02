Prefeitura de Sorocaba anuncia construção de duas novas UBSs – Agência de Notícias

A decisão sobre a localização das novas unidades foi fundamentada em critérios técnicos da Secretaria da Saúde (SES), a fim de promover a redistribuição mais equitativa do público atendido, priorizando áreas de maior demanda e vulnerabilidade e garantindo cobertura de saúde mais eficaz onde é mais necessário.

A UBS Central Parque, que será construída na Rua Nicolau Elias Tibechereny, atenderá parte da população atualmente assistida pelas UBSs Marcia Mendes e Sorocaba I. Para viabilizar a obra, foi necessária a aprovação pelo Legislativo Municipal, em 14 de fevereiro de 2025, de projeto de lei de desafetação do imóvel.

Por sua vez, a UBS Jardim São Conrado, situada na Rua Arthur Cagliari, será responsável pela redistribuição dos usuários atendidos nas UBSs Laranjeiras e Mineirão. A construção dessa unidade ocorrerá em área institucional, estrategicamente escolhida para melhor atender à demanda da região.

O investimento nas novas UBSs será financiado por recursos provenientes do Novo Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC) Saúde, com contrapartida do município. A UBS Central Parque terá orçamento aproximado de R$ 7,7 milhões, enquanto a UBS Jardim São Conrado contará com um valor de R$ 7,8 milhões para a sua construção.

A implantação dessas duas UBSs busca atender à crescente demanda por serviços de saúde e será complementada pelo custeio contínuo de recursos humanos, insumos e equipamentos, que ficarão a cargo da Administração Municipal. A previsão é que as obras comecem em abril deste ano, com possibilidade de prorrogação dependendo de análise do Ministério da Saúde.

Área de Recreação e Lazer

Também em relação à nova UBS São Conrado, está em desenvolvimento um projeto de revitalização da área de lazer localizada da Rua João Marcolino, que também contará com via compartilhada de acesso para essa futura unidade de saúde.