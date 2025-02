Viktoria Plzeň x Ferencvaros ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024/25, HOJE (20/02)

O jogo entre Viktoria Plzeň x Ferencvaros acontece HOJE 17 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024 – 2025.

Viktoria Plzeň x Ferencvaros: Previsão, Análise e Escalações para o Segundo Confronto da Europa League

Nesta quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025, o Doosan Arena, na República Tcheca, será o palco do segundo confronto dos Playoffs da Europa League entre o Viktoria Plzeň e o Ferencvaros. Após uma primeira etapa marcada por um gol de Mohammed Abu Fani que garantiu uma vantagem mínima para os húngaros, o retorno promete definir a classificação para as oitavas de final.

Contexto do Confronto

O Ferencvaros, atual campeão húngaro, chegou à República Tcheca levando uma vantagem de apenas um gol do primeiro jogo, em que o gol de Abu Fani, defletido na primeira metade, foi o único diferencial. Entretanto, a vantagem foi conquistada em circunstâncias questionáveis, já que o Plzeň só garantiu o direito de sediar o segundo confronto após um deslize do Ferencvaros na oitava rodada da fase de grupos.

Historicamente, o Viktoria Plzeň tem uma tradição sólida ao sediar partidas decisivas. Quando joga a segunda etapa em casa, nunca sofreu derrota – com quatro vitórias e um empate –, demonstrando sua força no Doosan Arena, onde venceram três jogos consecutivos e marcaram 12 gols, incluindo uma expressiva vitória por 7 a 2 sobre Ceske Budejovice.

Por outro lado, o Ferencvaros apresenta dificuldades longe de casa. O clube de Budapeste perdeu todos os seus seis confrontos anteriores na República Tcheca, com a última derrota registrada contra o Slavia Prague em 2021. Além disso, a preparação do time de Robbie Keane não tem sido ideal, com uma derrota por 2 a 0 em casa para o Paksi no último fim de semana, somada a um retrospecto decepcionante em competições europeias recentes.

Desempenho e Forma

Viktoria Plzeň na Europa League: WWLWLL

WWLWLL Viktoria Plzeň em todas as competições: WLLWLW

WLLWLW Ferencvaros na Europa League: WWLLWW

WWLLWW Ferencvaros em todas as competições: WDDLWL

Enquanto o Plzeň se destaca pelo seu recente desempenho doméstico e pela invencibilidade nos segundos confrontos em casa, o Ferencvaros vem de uma campanha com resultados inconsistentes fora de Budapeste – apenas duas vitórias em 15 jogos internacionais longe de casa.

Notícias das Equipes

Viktoria Plzeň

Recuperações e Suspensões: Svetozar Markovic retorna após suspensão, enquanto Daniel Vasulin, também liberado de uma proibição europeia, não é esperado como titular. O técnico Miroslav Koubek optou por descansar alguns jogadores, inclusive o atacante Matej Vydra e o jovem Prince Adu, que pode ser o primeiro a marcar em três confrontos consecutivos em casa na Europa se encontrar o fundo das redes. Pavel Sulc, com papel decisivo na criação de jogadas, já registrou números expressivos na temporada anterior e conta com assistências que o colocam em dupla dígitos neste torneio.



Ferencvaros

Desfalques Importantes: O clube húngaro sofre com a suspensão de seu principal artilheiro, Barnabas Varga, após receber uma advertência tardia na partida anterior. O goleiro Denes Dibusz, peça fundamental, é dúvida devido a uma lesão no quadril, e o reserva Adam Varga também deve ficar de fora. Assim, o experiente David Grof, de 35 anos, deverá assumir a posição entre as traves.

Outros Problemas: Robbie Keane, que tem enfrentado dificuldades para reverter a maré nos jogos fora de casa, não conseguiu encontrar a consistência necessária, registrando apenas sete gols em sete partidas sob seu comando, com quatro desses jogos sem marcar.



Prováveis Escalações

Viktoria Plzeň (possível escalação):

Goleiro: Jedlicka

Jedlicka Defesa: Dweh, Markovic, Jemelka

Dweh, Markovic, Jemelka Meio-campo: Havel, Cerv, Kalvach, Sulc, Cadu

Havel, Cerv, Kalvach, Sulc, Cadu Ataque: Vydra, Prince Adu

Ferencvaros (possível escalação):

Goleiro: David Grof

David Grof Defesa: Makreckis, Gartenmann, Cisse, Raul Gustavo

Makreckis, Gartenmann, Cisse, Raul Gustavo Meio-campo: Zachariassen, Romao, Mohammed Abu Fani

Zachariassen, Romao, Mohammed Abu Fani Ataque: Ben Romdhane, Saldanha, Civic

Análise e Prognóstico

O cenário favorece fortemente o Viktoria Plzeň. A equipe tcheca tem se mostrado quase imbatível em confrontos decisivos disputados em casa e aproveitou bem a vantagem histórica de não ter perdido nenhuma segunda etapa em seu estádio. Com uma ofensiva eficiente e um retrospecto favorável contra adversários fora de casa, o Plzeň está bem posicionado para ampliar a vantagem e garantir a classificação.

Já o Ferencvaros, apesar de ter tido momentos de brilho, encontrará muitos desafios fora de Budapeste, especialmente com as ausências de jogadores-chave e a fraca forma em partidas fora de casa. A expectativa é que o Plzeň vença por um placar confortável.

Nossa previsão é de uma vitória por 3 a 0 para o Viktoria Plzeň, permitindo que a equipe avance com um agregado expressivo e encerre a campanha europeia de forma marcante.

Prepare-se para uma noite decisiva de futebol europeu, com o Viktoria Plzeň buscando confirmar sua superioridade e o Ferencvaros tentando, sem sucesso, reverter um cenário complicado. Fique ligado para mais análises e atualizações enquanto a partida se aproxima!

Onde Assistir?

A Europa League é transmitida no Brasil pela ESPN e pelo Star+. Além disso, algumas partidas podem ser exibidas pela Paramount+. É sempre bom conferir a programação, pois pode variar.

A final pode ser transmitida pelo SBT.

