Leicester City x Brentford ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (21/02)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Leicester City x Brentford acontece hoje, HOJE (21/02) às 15 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Leicester ue tentará a vitória em seu território.

Leicester City x Brentford – Prévia, Prognóstico e Escalações

Data e Horário: 21 de fevereiro de 2025, às 17h (horário de Brasília)

Local: King Power Stadium, Leicester

Rodada: 26ª rodada da Premier League

Análise do Jogo

O Leicester City recebe o Brentford na abertura da 26ª rodada da Premier League, buscando desesperadamente um resultado positivo para escapar da zona de rebaixamento. Enquanto os Foxes vivem um momento delicado, os Bees chegam embalados por uma boa fase como visitantes.

O Leicester sofreu uma dura derrota por 2 a 0 para o Arsenal na última rodada, mas conseguiu segurar o adversário até os minutos finais. A equipe comandada por Ruud van Nistelrooy está em 19º lugar, com apenas 17 pontos, e acumula cinco derrotas consecutivas jogando em casa, sem marcar gols nesse período.

Por outro lado, o Brentford venceu o West Ham por 1 a 0 e conseguiu sua terceira vitória consecutiva fora de casa. Essa sequência positiva contrasta com a campanha irregular que a equipe de Thomas Frank apresentou no início da temporada, quando seu desempenho como mandante e visitante era altamente inconsistente.

Uma vitória do Brentford significaria a quebra de um tabu histórico: os Bees nunca venceram o Leicester duas vezes na mesma edição da Premier League. No primeiro turno, o Brentford goleou os Foxes por 4 a 1.

Retrospecto Recentes

Leicester City (Premier League): LLLWLL

Leicester City (Todas as competições): LLWLLL

Brentford (Premier League): WDLWLW

Brentford (Todas as competições): LDLWLW

Notícias das Equipes

O Leicester pode ter o retorno do lateral James Justin, que será avaliado após sair lesionado contra o Arsenal. Caso não tenha condições, Woyo Coulibaly pode fazer sua estreia como titular. Wilfred Ndidi voltou recentemente e tem sido importante no meio de campo, enquanto Harry Winks deve seguir no banco.

Os desfalques incluem Ricardo Pereira (lesão muscular) e Abdul Fatawu (joelho), que está fora do restante da temporada.

No Brentford, Sepp van den Berg é dúvida após sofrer uma lesão no joelho. Ethan Pinnock, recuperado, deve assumir seu lugar na zaga. Mathias Jensen ainda busca recuperar a titularidade, enquanto Igor Thiago, Josh Dasilva, Aaron Hickey e Rico Henry seguem no departamento médico.

Prováveis Escalações

Leicester City:

Hermansen; Coulibaly, Faes, Okoli, Kristiansen; Soumaré, Ndidi; Buonanotte, El Khannouss, Mavididi; Vardy.

Técnico: Ruud van Nistelrooy

Brentford:

Flekken; Ajer, Collins, Pinnock, Lewis-Potter; Norgaard, Janelt; Mbeumo, Damsgaard, Schade; Wissa.

Técnico: Thomas Frank

Prognóstico e Palpite

O histórico recente entre as equipes indica que o Leicester costuma marcar gols contra o Brentford, mas a fragilidade defensiva dos Foxes é um grande problema. O Brentford, embalado por três vitórias seguidas fora de casa, deve explorar essa vulnerabilidade.

Palpite: Leicester City 1-3 Brentford

Com o Brentford em boa fase como visitante e o Leicester atravessando uma série de derrotas, a tendência é que os Bees levem a melhor novamente e consigam completar o primeiro “doblete” sobre os Foxes em 72 anos.

Onde Assistir no Brasil?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Star+, às 14h30 (horário de Brasília).

Onde Assistir

Disney plus e ESPN