Rennes x Reims ONDE ASSISTIR AO VIVO ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO FRANCÊS 24/25, HOJE (21/02)

O Campeonato francês ao vivo na TV:. o jogo entre o Rennes x Reims pelo Campeonato Francês, acontece HOJE (21/02) às 16h45 HS. O mandante desta partida será o Rennes , que buscar os três pontos em seus domínios.

Prévia: Rennes x Reims – Prognóstico, Notícias e Escalações

A 23ª rodada da Ligue 1 começa nesta sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025, com um duelo entre Rennes e Reims no Roazhon Park, às 16h45 (horário de Brasília). Ambas as equipes vivem um momento complicado na temporada e buscam recuperação para se afastar da zona de rebaixamento.

Análise do Jogo

O Rennes faz uma das suas piores campanhas na Ligue 1 desde 2001-02, somando apenas 23 pontos em 22 jogos. Apesar dos investimentos feitos na última janela de transferências, a equipe sofreu uma derrota por 2 a 0 contra o Lille na rodada passada, agravando sua situação.

Já o Reims está um ponto atrás do Rennes na tabela e também vem de uma sequência negativa. O time perdeu os últimos três jogos na liga e não marcou gols sob o comando do novo técnico Samba Diawara. A última derrota foi um 1 a 0 para o Angers, e o time segue em queda na classificação.

No histórico recente, o Rennes venceu o Reims nas últimas duas temporadas em casa e busca sua terceira vitória consecutiva sobre o adversário no Roazhon Park.

Forma das Equipes

Rennes (Ligue 1): LLLWWL

LLLWWL Reims (Ligue 1): LDDLLL

O Rennes venceu dois de seus últimos três jogos em casa, enquanto o Reims tem dificuldades jogando fora, conquistando apenas um ponto nos últimos três jogos como visitante.

Notícias das Equipes e Escalações

O Rennes terá desfalques importantes para esta partida. Christopher Wooh está suspenso após ser expulso contra o Lille, enquanto Ludovic Blas e Brice Samba também estão fora devido ao acúmulo de cartões amarelos. Além disso, Jeremy Jacquet, Anthony Rouault, Alidu Seidu e Azor Matusiwa seguem lesionados.

No Reims, Mohammed Daramy e Reda Khadra continuam fora por lesão no joelho, assim como Yaya Fofana (tornozelo), Jordan Siebatcheu (coxa) e Abdoul Kone (muscular). Gabriel Moscardo, que esteve disputando o Sul-Americano Sub-20, pode retornar ao elenco.

Prováveis Escalações

Rennes:

Mandanda; Hateboer, I. Koné, Brassier; Assignon, James, Cissé, Truffert; Tamari, Kalimuendo, Kyogo.

Reims:

Diouf; Buta, Okumu, Kipré, Akieme; Gbane, Teuma, Am Kone; Ito, Nakamura, Diakhon.

Prognóstico e Palpite

O Rennes tem um elenco mais qualificado e joga em casa, o que lhe dá uma leve vantagem. O Reims vive um momento ruim e tem dificuldades ofensivas sob o comando de Samba Diawara. Assim, o Rennes pode aproveitar a fragilidade do adversário para conquistar uma vitória apertada.

Palpite: Rennes 1-0 Reims

