Reunião do Comitê das Crianças promove conscientização ambiental e cuidados com a natureza em Boa Vista

Foto: Rebeca Lima/Semuc/PBMV



Você sabe o que é ecoponto ou como funciona o Centro de Compostagem de Resíduos Orgânicos? Os integrantes do Comitê das Crianças agora sabem.

Nesta quarta-feira, 19, o grupo se reuniu para um passeio cheio de aprendizado, onde conheceram o Ecoponto Nova Cidade e o Centro de Compostagem de Resíduos Orgânicos. A atividade foi em alusão ao meio ambiente, visando assim sensibilizar o cuidado e o respeito com a fauna e flora, por um futuro mais sustentável.

As crianças receberam orientações sobre como funciona um Ecoponto e o processo de compostagem. Para o secretário do Meio Ambiente, Alexandre dos Santos, é essencial para que as crianças de Boa Vista conheçam essas ações. “É muito importante trabalhar a educação ambiental com as crianças. Formamos multiplicadores de informações e eles aprendem muito rápido também, passando o conhecimento para família ou colegas na escola”, afirmou.

Coleta de resíduos passíveis de transformação

O ecoponto é uma estrutura da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) destinada ao descarte de resíduos como restos de construção civil, móveis desmontados, assim como equipamentos domésticos inutilizados, restos de poda e jardinagem, além de papéis, plásticos, vidros e metais. Os dois ecopontos em funcionamento no Cidade Satélite e Nova Cidade já recolheram mais de 80 toneladas de resíduos.

Com a visita, Jhesyca Nascimento, 11 anos, representante do Comitê das Crianças, agora entende onde e como descartar adequadamente seu lixo. “Eu gosto de participar do comitê, me sinto ainda mais importante. Já trouxe algumas sugestões para nossa cidade, por conta da visita ao ecoponto. Acho que seria importante ter outros espaços como este, distribuídos pela cidade. Vou falar para os meus pais sobre o ponto de coleta”, contou.

Centro transforma resíduos em adubos orgânicos

O Centro de Compostagem de Resíduos Orgânicos (CENTROBV) é um espaço da Prefeitura de Boa Vista, onde recebe resíduos como resto de galhadas, jardinagens ou então poda e os transforma em composto. Passando por vários processos até se tornar um adubo orgânico de qualidade. Todo o processo de acompanhamento do resíduo tem duração de três meses. Ao término desse período, o composto é peneirado e ensacado.

Em um ano, 1.800 toneladas de resíduos orgânicos foram transformadas em 250 toneladas de composto para a agricultura familiar. Desde o início da operação no centro, o Aterro Sanitário da capital reduziu a emissão de 1.400 toneladas de gases de efeito estufa. Cerca de 80 famílias agricultoras já receberam o composto por meio do PMDA. Além disso, 39 toneladas de adubo foram destinadas para as comunidades indígenas, beneficiando 100 famílias com plantios coletivos.

Já Brayan Alexandre, 7 anos, não conhecia nenhum dos espaços, e agora, pode voltar para casa com um pouquinho mais de conhecimento. Desde pequeno, Brayan já é consciente em relação ao meio ambiente. “Para uma cidade mais limpa, precisamos que as pessoas tenham mais consciência, respeitem o meio ambiente e joguem o lixo no lugar certo. Foi bem interessante conhecer o CENTROBV”, disse.

Comitê das Crianças

É um órgão consultivo composto por 24 integrantes com idades entre 6 e 10 anos, cujo objetivo é ouvir ideias, propostas e demandas dos pequenos. Pela ótica das crianças, o CCBV vai discutir ações sobre saúde, assistência social, lazer, obras, educação entre outras áreas, propondo mudanças e melhorias. Por exemplo, propostas de construção de novas praças, ampliação de escolas, ações voltadas para o trânsito e outras sugestões.

Fonte: Da Redação