SAS participa de capacitação para novos gestores da Assistência Social da Associação de Municípios do Vale Europeu

Fotos: Janice Merigo/ Fecam

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família (SAS) participou nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, do 4º Encontro de Capacitação para Novos Gestores de Assistência Social dos municípios consorciados ao Consórcio Público Interfederativo de Saúde e Serviços do Vale Europeu (Cisamve). O encontro é promovido pela Federação de Consórcios, Associações de Municípios e Municípios de Santa Catarina (Fecam) e ocorre no auditório da Associação de Municípios do Vale Europeu (Amve), em Blumenau.

No evento a representante da SAS foi a gerente de Financiamento da Assistência Social, Alessandra Karla Camargo, falou sobre o cofinanciamento da Política de Assistência Social. Em 2025 o repasse da Assistência Social aos municípios vai aumentar para R$ 65 milhões. O valor é sempre dividido entre a Proteção Social Básica, Proteção Social Especial de Média Complexidade, Proteção Social Especial de Alta Complexidade, Benefícios Eventuais e Incentivo à Gestão.

“Como mais de 80% dos gestores são novos é importante aproveitarmos todas as oportunidades para capacitá-los e hoje falei sobre o financiamento da Assistência Social. Os gestores precisam investir bem os recursos para que a população seja atendida com qualidade”, destaca Alessandra.

É por meio do cofinanciamento que o Governo do Estado repassa recursos que custeiam os serviços de proteção social. Santa Catarina foi o primeiro estado do país a adotar um novo modelo que repassa recursos aos municípios por pisos, de acordo com o porte e serviços executados em cada cidade. O intuito da mudança foi tornar o processo de cofinanciamento mais rápido e eficiente já que Estado pode melhorar o acompanhamento e monitoramento dos municípios em relação à Política de Assistência Social, em Santa Catarina que visa garantir direitos e busca o desenvolvimento de todos os catarinenses.

No período da manhã, Janice Merigo e Nayara Brito, assistentes sociais, falaram sobre o tema “Proteção Social Especial de Alta Complexidade”.

Mais informações:

Jornalista Luciane Lemos

Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família.

(48) 3664-0916 e-mail: ascom@sas.sc.gov.br