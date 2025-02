Prefeitura instala LED em áreas públicas no Gazzo

Secretaria de Manutenção da Cidade

A cada dia que passa, a Prefeitura de São José dos Campos aposta em ações visando a segurança e a qualidade de vida dos joseenses. Neste mês, por exemplo, está começando a instalação de iluminação ornamental de LED no bairro Residencial Gazzo, na região sul.

Com a nova iluminação, pontos que ficavam no escuro, passam a ter com a LED alguns benefícios, como eficiência energética, já que produz mais luz (lúmens) por watt consumido; tem uma vida útil maior, é fria e mais ecológica quando comparada a tecnologias tradicionais.

O projeto está concluído e serão instaladas 24 luminárias LED e projetores, entre as ruas Salim Mamede e Rua Maria Ambrosina Pedrosa Dias. A equipe deve entrar no local para iniciar a fase de perfuração de solo, instalação de conduítes e dos postes.

Neste ano, a Prefeitura entregou a via Dom Eusébio Oscar Scheid (Via Jaguari) e a ponte José Dias de Macêdo, na região norte, totalmente iluminada com iluminação de LED. Em toda extensão da via foram instaladas 205 luminárias, sendo 119 para iluminar a pista e 86 destinada à ciclovia.

Iluminação ornamental

A Prefeitura já entregou mais de 80 espaços públicos, entre praças, ciclovias, áreas verdes, viadutos, entre outros, com iluminação de LED. No ano passado foram beneficiados 56 bairros da cidade, além dos distritos de São Francisco Xavier e Eugênio de Melo.

A cidade já conta com modernização da iluminação em 100% das vias públicas urbanas e rurais, devendo receber novos investimentos para a instalação de LED em outros espaços públicos.



