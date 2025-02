Aprovado PL que proíbe uso de equipamentos de Saúde fora do trabalho — Câmara Municipal de Boa Vista

Posted on

As inscrições para a Chamada Pública Agroambiental foram prorrogadas e seguem abertas até o dia 28 de fevereiro, no Sistema Sigfaperr. O objetivo do Agroambiental é criar soluções que contribuam para a formulação de políticas públicas voltadas à agricultura familiar e indígena, promovendo inovação e sustentabilidade no setor produtivo. Com um investimento total de R$ […]