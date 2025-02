Câmara aprova programa que prevê presença de médicos em creches e escolas de Boa Vista — Câmara Municipal de Boa Vista

Proposta dos vereadores Genilson Costa e Ítalo Otávio ainda especifica acompanhamento de crianças com suspeita de TEA e TDAH para efetivação do laudo médico do aluno.

A Câmara Municipal de Boa Vista aprovou nesta terça-feira (23), por votos, o Projeto de Lei 103/2023, dos vereadores Genilson Costa (Solidariedade) e Ítalo Otávio (Republicanos), que autoriza o Poder Executivo a implantar o Programa Médico nas Escolas, em Boa Vista. O texto segue para a sanção do prefeito Arthur Henrique (MDB).

A ideia da proposta é estabelecer um sistema de prevenção a doenças infantis, por meio de atendimento médico-clínico nas creches e escolas municipais, e creches conveniadas com a Prefeitura da capital.

A proposta ainda especifica acompanhamento de crianças com suspeita de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) para efetivar o laudo médico do aluno.

“Com a visita da equipe multidisciplinar nas creches, muitas orientações médicas importantes poderão ser passadas aos professores que, posteriormente, poderão repassá-las aos pais, evitando, assim, o desenvolvimento de muitas doenças. Além de diagnóstico técnico preliminar das crianças que possuem TEA ou TDHA”, explicam os vereadores no projeto.

A equipe multidisciplinar nas unidades, conforme o projeto, poderá ser composta por médico pediatra, enfermeira e técnica de Enfermagem. Os profissionais serão responsáveis pela avaliação de peso e altura, nutricional, atualização de vacinas e orientações preventivas de doenças dos pacientes.

“Pretendemos que seja prestado atendimento médico nas creches municipais, vez que os pais dos alunos trabalham o dia todo e nem sempre conseguem folgas para levar seus filhos a consultas médicas periódicas com pediatras”, dizem os parlamentares autores da proposta.