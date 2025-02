Centro de Atenção Psicossocial promove palestra sobre dependência química voltada para mulheres

Nesta sexta-feira, 21, o Caps AD III (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) promoveu uma palestra na Cadeia Pública Feminina, com o intuito de sensibilizar as detentas sobre a dependência química e seus impactos.

A atividade serviu como troca de experiências e reflexão sobre os desafios da dependência química, trouxe à tona questões que muitas vezes são negligenciadas, mas que são cruciais para a reintegração social e o processo de recuperação dessas mulheres. O evento foi realizado em parceria com a equipe de saúde da unidade e organizado pela psicóloga Suellen Araújo e pela terapeuta ocupacional Gabriela Melo.

A palestra informou e orientou os participantes sobre as consequências do uso abusivo de substâncias, além de abordar o tratamento oferecido pelo Caps AD III no compromisso com a saúde mental e apoio psicossocial das pessoas em situação de vulnerabilidade. A unidade também contribui para um ambiente mais inclusivo e humano no tratamento da dependência química.

Segundo a psicóloga Suellen Araújo, o evento faz alusão ao Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo, celebrado no dia 20 de fevereiro.

“Foi um dia de palestras, de informação para essas mulheres, com esse objetivo de falar sobre a dependência química, de falar sobre as consequências do uso abusivo, das drogas ilícitas, e falar também sobre o trabalho do Caps AD III, do que é realizado, do que nós temos hoje a ofertar para a população”, afirmou.