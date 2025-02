Fulham x Crystal Palace ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (22/02)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Fulham x Crystal Palace acontece hoje, HOJE (22/02) às 11 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Fulham ue tentará a vitória em seu território.

Fulham x Crystal Palace: Prévia, Prognóstico e Escalações

No próximo sábado, dia 22 de fevereiro de 2025, o Fulham recebe o Crystal Palace no Craven Cottage, às 12h (horário de Brasília), pela 26ª rodada da Premier League. O confronto promete ser equilibrado, com os donos da casa buscando uma vaga nas competições europeias e os visitantes tentando se consolidar na primeira metade da tabela.

Momento das Equipes

O Fulham vem em boa fase, acumulando três vitórias consecutivas em fevereiro, todas pelo placar de 2 a 1, incluindo triunfos importantes sobre Newcastle United e Nottingham Forest. A equipe comandada por Marco Silva ocupa a 8ª colocação com 39 pontos e sonha com um lugar na zona de classificação para a Liga Europa.

Já o Crystal Palace tem demonstrado força como visitante, vencendo suas últimas três partidas fora de casa por 2 a 0, contra Leicester, West Ham e Manchester United. No entanto, vem de uma derrota por 2 a 1 para o Everton em casa, resultado que complicou suas chances de lutar por um lugar nas competições continentais. Atualmente, os Eagles estão em 13º lugar, com 30 pontos.

Retrospecto e Confronto Direto

No primeiro turno, o Fulham venceu o Crystal Palace por 2 a 0 fora de casa. Além disso, os Cottagers estão invictos há seis partidas contra os Eagles. Por outro lado, o Crystal Palace tem um bom histórico recente no Craven Cottage, onde não perde há cinco jogos (2 vitórias e 3 empates).

Notícias das Equipes e Prováveis Escalações

Fulham:

O técnico Marco Silva não poderá contar com Reiss Nelson (coxa), Kenny Tete (joelho) e Harry Wilson (fratura no pé), enquanto Sasa Lukic é dúvida após sair lesionado no último jogo. Caso Lukic não jogue, Andreas Pereira ou Tom Cairney devem assumir a posição no meio-campo. Já Adama Traoré deve seguir no time titular após boa atuação na última rodada.

Provável escalação do Fulham:

Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Pereira, Berge; Traoré, Smith Rowe, Iwobi; Jiménez.

Crystal Palace:

Os visitantes têm desfalques importantes: Chadi Riad e Cheick Doucouré estão fora da temporada por lesão no joelho, enquanto Joel Ward segue afastado desde agosto. A boa notícia é que Eberechi Eze e Eddie Nketiah retornaram de lesão e podem reforçar o ataque ao lado de Ismaïla Sarr e Jean-Philippe Mateta.

Provável escalação do Crystal Palace:

Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Lerma, Chilwell; Sarr, Eze; Mateta.

Prognóstico e Palpite

O histórico recente entre as equipes e a fase do Crystal Palace como visitante indicam um jogo equilibrado. O Fulham, por jogar em casa e viver um bom momento, tem uma leve vantagem, mas os Eagles podem surpreender.

Palpite: Fulham 1-1 Crystal Palace.

Esse confronto tem tudo para ser disputado até o último minuto, e um empate parece um resultado provável.

Onde Assistir no Brasil?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Star+, às 14h30 (horário de Brasília).

Onde Assistir

Disney plus e ESPN