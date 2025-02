GCM detém homem em flagrante e impede furto em UBS – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba deteve, na noite de quinta-feira (20), um homem em flagrante que tentava furtar peças de um andaime e fiação elétrica na Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Fiori. A ação ocorreu mediante denúncia realizada no Centro de Operações Especiais e Inteligência (COEI) da GCM.

Uma equipe da GCM foi até o local após receber a informação de que havia dois homens no espaço da UBS. Ao perceber a chegada da viatura, um dos indivíduos fugiu, enquanto o segundo foi impedido pelos agentes. Com ele foi encontrado uma faca, usada para cortar um pedaço de fiação elétrica e placas de um andaime que estava no local.

Diante disso, a GCM conduziu o indivíduo à Delegacia Participativa e Polícia (DPP) da Zona Norte, constatando que o mesmo já era procurado por outros delitos, ficando à disposição da Justiça.