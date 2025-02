Inter de Milão x Genoa ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Campeonato Italiano HOJE (22/02)

Prévia do Jogo: Inter de Milão x Genoa – Séries A 2024/2025

Em mais um importante duelo na luta pelo título da Serie A, a Inter de Milão recebe o Genoa no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na próxima sexta-feira, 22 de fevereiro de 2025, às 17h45 (horário de Brasília). A Inter, atual campeã do campeonato italiano, busca a recuperação após a derrota no Derby d’Italia contra a Juventus, que a fez perder a liderança da competição.

Desempenho Recente

Após perder para a Juventus por 1 a 0, a Inter se mantém com 54 pontos, ocupando a segunda posição, apenas dois pontos atrás do Napoli, líder da tabela. Com 13 rodadas restantes, a equipe de Simone Inzaghi tenta retomar a forma que teve durante grande parte da temporada. A Inter tem uma excelente campanha em casa, com 11 vitórias e dois empates em 13 jogos contra times da metade inferior da tabela.

Por outro lado, o Genoa, que tem mostrado evolução sob o comando de Patrick Vieira, venceu o Venezia na última rodada, garantindo sua terceira vitória consecutiva em casa. A equipe ocupa atualmente a 11ª posição, com 30 pontos, e busca continuar sua ascensão na tabela, com a meta de garantir uma posição na metade superior.

Análise do Jogo

Historicamente, a Inter tem dominado os confrontos contra o Genoa, com 10 vitórias consecutivas em casa e um impressionante saldo de 27 gols marcados e apenas 2 sofridos nas últimas 10 partidas no San Siro. O Genoa, por sua vez, busca um bom resultado, mas tem dificuldades para vencer a Inter, sem triunfar sobre os nerazzurri nos últimos 11 encontros.

A Inter, apesar de seu recente tropeço contra a Juventus, tem a vantagem de jogar em casa e é amplamente considerada favorita. A equipe de Inzaghi será reforçada pelo retorno de Marcus Thuram, que provavelmente ocupará a vaga de Mehdi Taremi, que tem mostrado desempenho abaixo das expectativas.

Prognóstico

A expectativa é de que a Inter domine o jogo desde o início, pressionando o Genoa, que tem dificuldades ofensivas, especialmente na primeira etapa. Com um ataque potente liderado por Lautaro Martínez e Thuram, e um desempenho defensivo sólido, a Inter deve conquistar uma vitória tranquila. O Genoa, por sua vez, tentará se segurar e aproveitar qualquer erro dos anfitriões.

Previsão: Inter de Milão 2-0 Genoa

A Inter, buscando recuperação após o revés contra a Juventus, deve vencer o Genoa em casa e retomar a liderança provisória da Serie A.

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo no Brasil pelos canais ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

.