Cianorte x Londrina ASSISTIR AO VIVO Paranaense de 2025, HOJE (23/02), PALPITES E ESCALAÇÕES

A partida Cianorte x Londrina acontece HOJE (23/02) às 16 hs. O mandante da partida é o Cianorte que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Paranaense de 2025.

Cianorte x Londrina: O Grande Confronto das Quartas de Final do Paranaense 2025

O Campeonato Paranaense 2025 chega ao seu momento decisivo com a disputa das quartas de final. Neste domingo (23), o Cianorte enfrentará o Londrina em um confronto de peso que promete agitar as emoções dos torcedores. A partida será realizada no Estádio Albino Turbay, em Cianorte, com início previsto para as 16h (horário de Brasília).

O Cianorte chega para esse duelo após uma campanha na fase de grupos em que terminou em 5º lugar, somando 17 pontos, resultado de cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas. A equipe treinada por Jeferson Testoni teve um desempenho regular, mas conseguiu garantir sua classificação para o mata-mata, onde agora busca se destacar e avançar para as semifinais. Na última rodada da fase de grupos, o Cianorte conquistou uma vitória importante contra o Paraná, que ainda teve a missão de garantir o rebaixamento da equipe adversária.

Do outro lado, o Londrina, comandado pelo técnico Claudinei Oliveira, terminou a fase inicial em 4º lugar, com 20 pontos, após uma campanha de seis vitórias, dois empates e três derrotas. O Tubarão chegou a liderar a competição durante boa parte da fase de grupos, mas uma derrota em casa para o Athletico na última rodada fez o time perder a liderança e cair para a quarta posição. Apesar disso, a equipe alviceleste segue como uma das grandes favoritas ao título e chega para o jogo de ida com a vantagem de decidir a vaga em casa, no jogo de volta, que acontecerá no dia 8 de março.

Para esse jogo de ida, ambas as equipes chegam com força total, com o Cianorte apostando em jogadores como Vinícius Faria e Márcio Maranhão no ataque, enquanto o Londrina conta com o talento de Kevyn e Wellington para fazer a diferença.

O árbitro Paulo Roberto Alves Júnior será o responsável pela arbitragem do duelo, com os assistentes Bruno Boschilia e Diego Fortunato, além do VAR comandado por Adriano Milczvski.

Onde assistir: O jogo será transmitido ao vivo pelo canal NSports, via streaming.

Esse é um confronto que promete muita emoção, com duas equipes tradicionais do futebol paranaense em busca de uma vaga nas semifinais, e o Cianorte, que jogará em casa, tentando surpreender o Londrina, que tem a experiência e a qualidade de seu elenco.