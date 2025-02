Prefeitura do Rio distribui pulseiras de identificação para crianças antes do Bloco da Favorita – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ação no Terminal Gentileza foi uma parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e o VLT Carioca – Wanderson Cruz / SMAS

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) distribuiu neste sábado (22/02/25), em parceria com a concessionária VLT Carioca, pulseiras de identificação para crianças que embarcaram nas Linhas 1 (Terminal Gentileza x Santos Dumont) e 4 (Terminal Gentileza x Praça XV) do VLT, no Terminal Gentileza, rumo ao Bloco da Favorita, que desfilou no Centro do Rio.

– Carnaval divertido é Carnaval seguro. Estamos felizes com essa colaboração entre a SMAS e o VLT Carioca, que nos permitiu identificar as crianças e dar mais tranquilidade aos pais e aos responsáveis que vieram curtir o bloco. Vamos repetir ações como essa, de proteção ao público infantil, durante todo o período de folia – comentou a secretária municipal de Assistência Social, Martha Rocha, que participou da iniciativa deste sábado no Terminal Gentileza.

A identificação é importante para a proteção do público infantil no Carnaval. Na pulseira constam os nomes do menor e do responsável e um telefone de contato. Além de colocar as pulseiras nas crianças, os profissionais da SMAS orientaram pais, mães e responsáveis sobre os cuidados com a segurança, como, por exemplo, jamais deixar o menor sozinho e evitar os pontos de maior aglomeração, onde há mais chance de ele se perder.

A ação no VLT fez parte da campanha da SMAS para o Carnaval 2025: “Respeite o meu samba, a infância e os nossos direitos: proteção é o bloco de geral”.

O casal Fabrício Pereira e Andrezza Rodrigues estava embarcando no VLT com o filho Thawan, de 1 ano e 11 meses, no colo. Eles fizeram questão de parar para colocar a pulseirinha no menino. “A gente está sempre atento e não desgruda dele nem um segundo. Mas saber que ele está com a pulseira que tem o nome dele e o nosso contato é uma tranquilidade a mais, dá mais segurança para a gente”, disse Fabrício.

A identificação de crianças com pulseiras tem sido realizada também nos ensaios técnicos, na Marquês de Sapucaí, desde 25/01, e nos megablocos do Centro e da Zona Sul. O serviço continuará nos desfiles da Série Ouro (28/2 e 1/3); do Grupo Especial (2, 3 e 4 de março); das escolas mirins (7/3); e do Sábado das Campeãs (8/3). E será oferecido também nos desfiles da Intendente Magalhães: Série Prata (dias 2, 3 e 4 de março) e Série Bronze (dias 7 e 8 de março).

– Iniciativas como essas são importantes para garantir a segurança e o bem-estar das crianças nos grandes eventos. Em uma situação de emergência, caso uma criança se perca, com as informações da pulseira os agentes de segurança conseguem localizar os responsáveis mais rapidamente – afirmou Silvia Bressan, diretora do VLT Carioca.