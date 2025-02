São Bernardo e São Paulo, ASSISTIR AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Paulistão 2025, HOJE (23/02) (23/02)

Neste domingo, 23 de fevereiro de 2025, às 18h30 (horário de Brasília), São Bernardo e São Paulo se enfrentam no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, pela 12ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Ambas as equipes já garantiram vaga nas quartas de final, mas buscam a vitória para assegurar a liderança de seus respectivos grupos e garantir o mando de campo na próxima fase.

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelos canais de TV por assinatura TNT e pelo serviço de streaming Max. Além disso, plataformas como UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV também disponibilizarão o jogo para seus assinantes. citeturn0search1

Situação das equipes

O São Paulo lidera o Grupo C com 16 pontos, seguido de perto pelo Novorizontino, que possui 15 pontos. Uma vitória ou mesmo um empate garante ao Tricolor a primeira posição do grupo e o direito de decidir em casa nas quartas de final. No entanto, a equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía não vence há cinco jogos e busca encerrar essa sequência negativa. citeturn0search9

O São Bernardo, por sua vez, lidera o Grupo D com 23 pontos, um a mais que a Ponte Preta. Para assegurar a liderança e o mando de campo na próxima fase, o Bernô precisa vencer. O técnico Ricardo Catalá deve manter a base da equipe que empatou com a Portuguesa na última rodada, contando com o retorno do lateral-esquerdo Pará, que cumpriu suspensão. citeturn0search4

Prováveis escalações

São Bernardo: Alex Alves; Helder, Matheus Salustiano e Augusto; Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Romisson e Arthur; Léo Jabá, Guilherme Queiroz e Fabrício Daniel. Técnico: Ricardo Catalá. citeturn0search9

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia e Bobadilla; Lucas e Oscar; Luciano e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía. citeturn0search9

Palpite

Apesar de jogar fora de casa e atravessar uma sequência de resultados negativos, o São Paulo possui um elenco mais qualificado e deve buscar a vitória para retomar a confiança e garantir o mando de campo nas quartas de final. O São Bernardo, entretanto, tem mostrado consistência ao longo do campeonato e promete dificultar a vida do Tricolor. A expectativa é de um jogo equilibrado, com leve favoritismo para o São Paulo.

A arbitragem ficará a cargo de Marianna Nanni Batalha. citeturn0search9

Este confronto promete fortes emoções, já que ambas as equipes buscam a vitória para consolidar suas posições e entrar com moral na fase decisiva do Campeonato Paulista.