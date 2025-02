Governo do Estado abre 10 novos leitos de UTI Adulto no Hospital Regional do Oeste em Chapecó

O Governo do Estado segue atuando na ampliação da rede de atendimento da saúde pública com a abertura de mais leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Nesta segunda-feira, 24, foram disponibilizados 10 leitos de UTI adulto no Hospital Regional do Oeste (HRO), em Chapecó. Com isso, Santa Catarina passa a contar com 264 leitos novos abertos nesta gestão.

Para garantir o pleno funcionamento dos leitos, a Secretaria de Estado da Saúde vai custeá-los integralmente até que sejam habilitados pelo Ministério da Saúde. Será repassado R$1,2 mil por leito de UTI SUS vago ou não. No caso do leito ocupado o valor sobe para R$1,8 mil.

Com a ativação destes, o HRO passa a contar com 30 leitos de UTI adulto, 10 de UTI pediátrica, 10 de Neonatal e a unidade neonatal de cuidados intermediários (Ucinco). No ano passado o Hospital já havia ampliado em mais cinco leitos de UTI pediátrica.

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, destaca a importância da abertura desses novos leitos para a realização de mais procedimentos no hospital:

Além de atender pacientes com doenças clínicas agravadas, como pneumonia e outras semelhantes, e pacientes pós-cirúrgicos de todas as áreas, a expansão dos leitos terá foco em atender a nova demanda da Alta Complexidade em Cardiologia, que será habilitada em breve no Hospital.