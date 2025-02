Prefeitura convoca aprovados em listas de espera de seletivos da Educação

Foto: Divulgação/PMBV



A Prefeitura de Boa Vista, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Smec), está convocando os aprovados no Cadastro de Reserva dos Processos Seletivos Simplificados de 2025 e 2023 para a lotação nos cargos. A lista com os nomes dos candidatos está publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta segunda-feira, 24.

Todos os convocados deverão comparecer à Smec no dia 26 de fevereiro, das 8h às 13h. O prédio está localizado na rua General Penha Brasil, nº 705, no bairro São Francisco. Os candidatos do Processo Seletivo Simplificado de 2025 devem apresentar um documento pessoal e (no caso dos aprovados para o cargo de Professor Licenciado em Educação Física) o registro ativo e regular no Conselho de Classe, conforme exigido pelo processo seletivo.

Já os convocados do Processo Seletivo Simplificado de 2023, no ato da lotação, deverão apresentar documentação original e cópia dos documentos descritos no DOM.

Fonte: Da Redação