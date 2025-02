Seop e Guarda Municipal realizam operações de fiscalização no Carnaval de Rua – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Operações de fiscalização e ordenamento na cidade em toda a cidade – Divulgação/GM

No último fim de semana de verão e Carnaval de rua, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal realizaram operações de fiscalização e ordenamento em toda a cidade, com foco especial nas zonas Sul e Central do Rio, que concentram a maior parte dos blocos e o fluxo de banhistas nos dias ensolarados.

Durante as ações nos dias 22 e 23, agentes da Seop apreenderam três crachás e coletes de identificação de ambulantes sendo usados por terceiros (não pelos titulares ou auxiliares registrados), o que é proibido pelo regulamento do carnaval de rua do Rio. As informações serão encaminhadas à Polícia Civil para investigação de possível venda ilegal de licenças.

Além disso, foram aplicadas 263 autuações por estacionamento irregular e carga e descarga, resultando em 78 remoções de veículos. As ações também incluíram a apreensão de mais de 100 garrafas de vidro em blocos e na praia.

Ações da Guarda Municipal

As equipes da Guarda Municipal registraram 13 conduções de suspeitos e vítimas para delegacias por crimes como roubo e furto durante os desfiles dos blocos deste final de semana que antecede o Carnaval. As prisões aconteceram no dia 22, sendo cinco delas no Bloco da Favorita.

Além disso, foram registradas 16 apoios a pessoas que se sentiram mal e também foram debelados 30 casos de tumultos. Na fiscalização do trânsito, as equipes aplicaram 155 infrações.

Operação Verão

As equipes da Seop e da GM-Rio também atuaram neste final de semana no monitoramento e fiscalização das praias da cidade pela Operação Verão. Durante as ações de patrulhamento preventivo, as equipes do Grupamento Especial de Praia (GEP) apreenderam uma bolha inflável na Praia de Copacabana. A atividade é proibida devido ao alto risco que oferece.

Já a Guarda Marítima fez a apreensão de um balão de aproximadamente 10 metros que caiu, no sábado (22/02), nas proximidade do depósito de combustíveis da Marinha, na Ilha do Governador. Após a apreensão, o balão foi levado para a Ilha de Paquetá, onde foi destruído.

As equipes da GEP também registram uma ocorrência de criança de oito anos perdida na Praia de Ipanema neste domingo (23/02). Após buscas, ela foi devolvida aos responsáveis.