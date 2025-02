Audiência pública marca encerramento das consultas do Plano de Mobilidade Urbana em Boa Vista

Foto: Divulgação/Semuc/PMBV



A Prefeitura de Boa Vista promove nesta quinta-feira, 27, uma audiência pública que marca a etapa final de construção do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável. O evento acontece no auditório da Escola Municipal Professora Nara Ney de Araújo Santana, das 18h30 às 22h. A unidade está localizada na rua Waldner Jorge Ferreira da Silva, 147, bairro Caçari, atrás da Faculdade Cathedral.

Durante os últimos meses, a Prefeitura promoveu diversas consultas públicas nos bairros para, assim, ouvir as demandas da população e identificar desafios na mobilidade urbana. Agora, a audiência será um momento essencial para consolidar as contribuições coletadas antes do envio do projeto à Câmara Municipal para apreciação dos vereadores.

O presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Emhur), Sérgio Pillon, reforçou que a construção do plano sempre teve como prioridade ouvir a população.

“Prefeito Arthur Henrique nos recomendou que buscássemos sugestões diretamente com a população para garantir que o plano atenda às reais necessidades da cidade. A Prefeitura trabalhou para assegurar que os boa-vistenses fossem ouvidos em diferentes etapas do processo e, agora, queremos apresentar um documento que reflita essas contribuições”, explicou Pillon.

Transporte, acessibilidade, segurança e infraestrutura

O Plano de Mobilidade Urbana tem uma abordagem ampla. Ele visa não apenas a reorganização do transporte público, mas também a melhoria da acessibilidade, da segurança viária, da infraestrutura para pedestres e ciclistas e da integração entre diferentes modais. Além disso, o planejamento envolve ainda a requalificação dos espaços urbanos, garantindo que deslocamentos na cidade sejam mais eficientes, acessíveis e seguros para todos.

“A proposta final será encaminhada para a Câmara Municipal. Nosso compromisso é apresentar um projeto que contemple as sugestões da população e contribua para que Boa Vista continue crescendo de forma ordenada, promovendo melhor mobilidade e qualidade de vida para todos”, destacou Pillon.

Pillon reforçou que a Prefeitura convida todos os moradores a participarem desse momento decisivo e assim contribuírem com sugestões para um plano que impactará diretamente a rotina da cidade nos próximos anos.

Fonte: Da Redação