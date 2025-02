Campus São José dos Campos seleciona professores bolsistas – IFSP

Posted on

Nesta sexta-feira, 23, as equipes da rede hospitalar do Estado foram apresentadas à estrutura do Complexo Multi-Hospitalar de Florianópolis, que funcionará no espaço do antigo aeroporto. Durante a reunião, foram detalhados os serviços e procedimentos a serem realizados na nova unidade, além do esclarecimento de dúvidas sobre o projeto. O encontro ocorreu no auditório da […]