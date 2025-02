Nova Iguaçu oferece serviços de saúde em ação itinerante na Praça Rui Barbosa

Testes rápidos, verificação de pressão arterial, orientações de saúde, entre outras ações, estão previstas na ação em alusão ao Carnaval

Quem estiver passando pela Praça Rui Barbosa, no Centro, nesta quinta-feira (27), pode aproveitar a oportunidade para cuidar da saúde antes de cair na folia do Carnaval. A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Nova Iguaçu preparou uma ação especial, oferecendo serviços das Clínicas da Família e das Unidades Básicas de Saúde para a população. O evento acontece das 9h às 13h, com atendimentos gratuitos para todos que passarem por lá.

Entre os serviços oferecidos na ação, estarão: vacinação (é necessário levar a caderneta de vacina); testes rápidos de hepatite B e C, HIV e sífilis; verificação da pressão arterial; teste de glicemia; distribuição de cadernetas do idoso e orientações sobre saúde; orientações sobre saúde bucal, tabagismo e cuidados com a saúde masculina; distribuição de preservativos; corte de cabelo; auriculoterapia e orientações sobre a prevenção da dengue. As atividades serão coordenadas pelo Programa de Saúde do Homem, da Semus.

“Este evento é uma oportunidade da população cuidar da saúde de maneira prática e acessível para ter um carnaval mais seguro, com saúde e bem-estar”, destaca o secretário municipal de Saúde de Nova Iguaçu, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.