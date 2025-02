Novos professores da EFE visitam Cidade da Educação nesta terça

Ariane Caldas





Secretaria de Educação e Cidadania

Colaboração do estagiário Rodrigo de Almeida

Os novos professores prestes a ingressar nas unidades escolares da rede municipal de São José dos Campos visitaram nesta terça-feira (25) a Cidade da Educação. Eles foram recebidos pela direção e equipe técnica da Secretaria de Educação e Cidadania.

A visita faz parte da capacitação e acolhimento por meio da Escola de Formação do Educador (EFE), onde os professores recém-efetivados passam por um período de preparação por cerca três meses.

Compostas por professores da modalidade P1, as turmas 12 e 13, que atuarão na educação infantil ou anos iniciais do ensino fundamental, tiveram um dia enriquecedor e puderam se familiarizar ainda mais com o ambiente escolar e a estrutura administrativa.



Profissionais conheceram as instalação da secretaria | Foto: PMSJC

Dentre as dinâmicas, houve palestras e demonstrações sobre a Educação 5.0 e principais conceitos, como a cultura maker, que incentiva os alunos a buscar soluções criativas para resolver problemas.

Por meio dessa iniciativa, a Prefeitura valoriza e investe na capacitação dos educadores, ambientando a didática dos profissionais aos recursos disponibilizados pelas escolas da rede.

Nova jornada

Para Sara Souza, que é professora há 7 anos, trabalhar como professora efetivada na rede municipal representa o início de uma nova fase animadora. “Aqui é diferente, os formadores que fazem parte da EFE são as melhores pessoas para esse papel, muito capacitados e trouxeram novos olhares para nossa prática em sala”, afirmou.

Sara está animada para trabalhar na rede municipal | Foto: PMSJC

Alicia Reis, que já estudou em escola municipal de São José, agora está retornando às salas como professora. “Vejo como as mudanças e novidades melhoraram as unidades da rede. Hoje temos muito mais estrutura, que foca não só nos alunos, mas também nos professores.”

Alicia já atuou na rede e é uma das recém-efetivadas da EFE | Foto: PMSJC

Vem pra EFE

Antes de ir para as salas de aula, todos os recém-efetivados pela Prefeitura recebem uma formação de três meses voltada à atuação pedagógica, metodologia e utilização de novas ferramentas educacionais disponibilizadas pelo programa Educação 5.0.

As capacitações oferecidas pela EFE não se restringem somente aos recém-contratados. Os profissionais que já fazem parte da rede têm à disposição materiais, cursos, espaços inovadores e todo apoio da equipe pedagógica para aperfeiçoar o trabalho.

O horário de trabalho coletivo (HTC) também conta com encontros geridos pela Escola de Formação. Além de professores, agentes educadores e equipes gestoras das escolas participam de especializações para aprimorar o atendimento e as rotinas administrativas.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Educação e Cidadania