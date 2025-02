Por MRNews



Por Noticias de Ubajara

Bondinho de Ubajara amplia funcionamento e estará aberto todos os dias no Carnaval

Nem só de folia vive o Carnaval! Pensando nos turistas que buscam alternativas além das festas, o bondinho de Ubajara estará em funcionamento excepcionalmente durante todos os dias da folia, garantindo uma opção diferenciada para quem deseja explorar a natureza e desfrutar das belas paisagens da região.

Além disso, a partir da próxima semana, o equipamento passará a operar em novo horário: de terça a domingo, das 8h às 16h. Antes, o funcionamento era de quarta a domingo, das 9h às 16h, e agora os visitantes terão mais tempo e um dia extra para aproveitar o passeio.

O secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, destacou a importância da ampliação do funcionamento. “O bondinho de Ubajara é um dos atrativos mais icônicos do estado. Essa mudança reforça o compromisso do Governo do Ceará, seguindo as diretrizes do governador Elmano de Freitas, em impulsionar o turismo e melhorar a experiência dos visitantes”, afirmou.

Com a novidade, turistas e aventureiros ganham mais um motivo para incluir Ubajara no roteiro e conhecer o Parque Nacional de Ubajara, um dos destinos naturais mais impressionantes do estado. O bondinho segue operando com toda a estrutura e segurança para proporcionar um passeio inesquecível.

Acesso e ingressos

Para utilizar o equipamento, é necessário doar 3 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Programa Ceará Sem Fome. Mais informações sobre funcionamento e ingressos podem ser encontradas nos canais oficiais da Secretaria do Turismo do Ceará e do Bondinho de Ubajara.