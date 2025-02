Delegadas ministram palestras de capacitação para guardas municipais de Boa Vista

Delegadas da Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) e do PCE (Plantão Central Especializado) iniciaram nesta terça-feira, 25, palestras do I Curso de Princípios do Atendimento às Mulheres em Situações de Violência para 180 guardas municipais de Boa Vista.

A capacitação, que será realizada até a sexta-feira, 28, faz parte de uma ação promovida pela SMST (Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito) para aprimorar o atendimento humanizado e eficaz das forças de segurança, com foco na proteção das mulheres vítimas de violência.

As delegadas ministraram palestras sobre violência contra a mulher, a legislação e as políticas públicas de proteção, além dos princípios do atendimento humanizado. Também foram discutidos os protocolos de intervenção e encaminhamentos, e realizadas dinâmicas de sensibilização e oficinas práticas focadas no tema da violência contra a mulher.

A delegada da Deam, Clarissa Pinheiro, enfatizou a importância da capacitação e integração entre as forças de segurança para o combate à violência doméstica e familiar.

“A Polícia Civil está sempre muito antenada, muito apta e aberta a conversar com as outras instituições, para que a gente possa almejar, concluir o nosso objetivo maior, que é minimizar, se mais possível ainda for, erradicar a violência doméstica familiar contra a mulher no nosso Estado”, afirmou.

Por sua vez, a delegada Elivania Aguiar, diretora da DPE (Departamento de Polícia Especializada) que coordena a DEAM e o PCE, destacou a relevância do aprimoramento dos profissionais da Guarda Municipal, especialmente no trabalho de monitoramento da Patrulha da Maria da Penha e da proteção das vítimas que possuem medidas protetivas.

“Esse ciclo de palestras é de extrema importância por tratar diversas temáticas relacionadas à violência doméstica, parte de legislação, medida protetiva e demais temas. E tem uma outra importância que é essa integração das forças de segurança, principalmente porque a Guarda Municipal desenvolve o trabalho de patrulha Maria da Penha, que acompanham as vítimas que têm medida protetiva. A aproximação das forças de segurança só tem a melhorar o fluxo de atendimento quanto às vítimas de violência doméstica.”, disse a delegada.

Para a delegada Kamila Bastos, a atividade reforça o comprometimento da Deam e demais instituições da segurança pública no combate à violência contra a mulher em Boa Vista.

“[O evento] foi bem proveitoso, conseguimos trocar bastante informações e alinhar esse trabalho conjunto em que quem ganha é a sociedade e a mulher vítima de violência”, pontuou.