IFSP abre inscrições para Programa de Mobilidade Estudantil Internacional 2025/2 – IFSP

Estudantes de graduação podem se candidatar para estudar em instituições de Portugal, México, Colômbia, Chile e Espanha no formato de autocusteio

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Relações Internacionais (Arinter), abriu as inscrições para o Programa de Mobilidade Estudantil Internacional 2025-2 (Edital n.º 1/2025 CRI-PRX/PRX-RET/RET/IFSP), que oferece 45 vagas para estudantes de graduação interessados em cursar disciplinas em instituições parceiras no exterior. As oportunidades estão disponíveis para universidades em Portugal, México, Colômbia, Chile e Espanha, no formato de autocusteio, ou seja, os selecionados ficarão isentos apenas das taxas acadêmicas, arcando com os demais custos, como passagens, hospedagem e seguro saúde.

As vagas estão distribuídas entre instituições como o Instituto Politécnico de Bragança (Portugal), com 10 vagas, a Universidad Lano de América (México), com 10 vagas, a Universidad Simón Bolívar (Colômbia), com 5 vagas, a Universidad de la Rioja (Espanha), com 5 vagas, o Instuto Politécnico de Setubal (Portugal), com 5 vagas, o Instituto Politécnico do Cávado e Ave (Portugal), com 5 vagas, a Universidad de Chile, com 3 vagas e a Universidade de Lisboa (Portugal), com 2 vagas. Podem se inscrever estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação do IFSP, como Agronegócios, Engenharia Civil, Licenciaturas, Administração, Ciência da Computação, Turismo, entre outros. A lista completa de cursos e instituições de destino está disponível no Edital.

Para participar, os candidatos devem ter mais de 18 anos até a data da viagem, estar regularmente matriculados em um dos cursos elegíveis, ter integralizado pelo menos 50% da carga horária do curso, possuir Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE) ou Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) mínimo de 7,0 e apresentar duas cartas de recomendação de professores do IFSP.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo formulário online disponível aqui, no período de 24 de fevereiro a 27 de março de 2025. Os candidatos devem anexar documentos como RG, CPF, histórico escolar e currículo Lattes atualizado.

Os estudantes selecionados terão isenção das taxas acadêmicas nas instituições de destino, mas serão responsáveis por custos como passagens aéreas, hospedagem, vistos e seguro saúde. Além disso, deverão apresentar relatórios parciais e finais sobre as atividades realizadas e compartilhar suas experiências com a comunidade acadêmica do IFSP após o retorno.

O programa visa proporcionar aos estudantes contato com diferentes métodos e tecnologias de ensino, desenvolvimento de competências para atuação em ambiente internacional, ampliação da autonomia intelectual e do pensamento crítico, além de conhecimento de outras realidades socioculturais e econômicas.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail , com o assunto “Dúvida sobre Mobilidade Estudantil 2025-2”.

Cronograma:

Fases Prazo 1. Publicação do edital 24/02/2025 2. Submissão das inscrições 24/02/2025 a 27/03/2025 3. Recebimento das cartas de recomendação emitidas pelos professores Até 30/03/2025 4. Divulgação preliminar dos estudantes classificados no campus 03/04/2025 5. Recursos solicitando revisão do resultado preliminar De 04 a 06/04/2024 6. Resultados dos pedidos de recursos 07/04/2025 7. Resultado final 08/04/2025

Documentos

Edital n.º 1/2025 CRI-PRX/PRX-RET/RET/IFSP