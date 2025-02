São José Basketball feminino é apresentado para a temporada

Nei José Sant’Anna





A equipe Pontz São José Basketball feminino apresentou nesta quarta-feira (26) o elenco que disputará a temporada 2025. O evento, que reuniu autoridades municipais, dirigentes da Federação Paulista de Basquete, da LBF (Liga de Basquete Feminino) e patrocinadores, aconteceu na sede da patrocinadora máster do time, a Pontz Consórcio, e fez parte da programação da 5ª Semana Municipal do Basquete.

Após o pronunciamento das autoridades e dirigentes, o time foi apresentado aos presentes. Com elenco reformulado, o São José anunciou para a temporada a renovação das atletas Juliana Souza, Mayara Leôncio, Giovana Sousa e Lau Isaias, e a contratação das jogadoras Ana Júlia (Sodiê Mesquita-RJ), Manu Rios (Ponta Grossa-PR) e Jenifer Muñoz (Indeportes Antioquia-COL), sendo que estas duas últimas são atletas da Seleção Colombiana.

O clube anunciou ainda que algumas jogadoras da base integração o elenco adulto na disputa da LBF: Isabelly Hadassa, Suelen, Ana Beatriz, Alexandra Eggers, Sara Martins e Isadora Mileo.

Nesta semana, o clube conheceu a tabela de jogos do primeiro turno da LBF 2025, a principal competição da modalidade no país.

A estreia será contra o Corinthians, fora de casa, no dia 8 de março, um sábado. O jogo acontecerá às 11h no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo.

Depois disso, as Águias encaram o Sodiê Mesquita no Rio de Janeiro no dia 14 e, enfim, estreiam em casa no dia 22 de março, sábado, quando recebem o Unimed Campinas às 18h no ginásio do Teatrão.

Jogos do primeiro turno:

08/03 (sábado) às 11h – Corinthians x Pontz São José Basketball – Ginásio Wlamir Marques (São Paulo-SP)

14/03 (sexta-feira) às 19h – Sodiê Mesquita x Pontz São José Basketball – Arena Sodiê (Mesquita-RJ)

22/03 (sábado) às 18h – Pontz São José Basketball x Unimed Campinas – Ginásio do Teatrão (São José dos Campos-SP)

28/03 (sexta-feira) às 19h30 – Sampaio Correia x Pontz São José Basketball – Ginásio Castelinho (São Luis-MA)

30/03 (domingo) às 11h – Cerrado x Pontz São José Basketball – Ginásio da ASCEB (Brasília-DF)

02/04 (quarta-feira) às 19h – Pontz São José Basketball x Sesi Araraquara – Ginásio do Teatrão (São José dos Campos-SP)

06/04 (domingo) às 17h – Pontz São José Basketball x Blumenau – Ginásio do Teatrão (São José dos Campos-SP)

11/04 (sexta-feira) às 19h30 – Pontz São José Basketball x Ourinhos – Ginásio do Teatrão (São José dos Campos-SP)

19/04 (sábado) às 18h – Pontz São José Basketball x ADRM Maringá – Ginásio do Teatrão (São José dos Campos-SP)

25/04 (sexta-feira) às 19h30 – AD Santo André x Pontz São José Basketball – Ginásio Laís Elena (Santo André-SP)

A equipe Pontz São José Basketball conta com o patrocínio da Pontz Consórcio, Mercadinho Piratininga, DM, Bluefit e X5 Company. Apoio do Fantástico Alimentos. Gestão do São José Desportivo.

O projeto é uma realização da Prefeitura de São José dos Campos.



