Comlurb faz pré-limpeza no Sambódromo para receber escolas da Série Ouro e do Grupo Especial – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Companhia usará essência de lavanda para deixar a Passarela do Samba perfumada para os foliões – Divulgação/Comlurb

A Comlurb está realizando a pré-limpeza do Sambódromo para que tudo esteja limpo e preparado para receber os desfiles das escolas de samba da Série Ouro e das grandes agremiações do Grupo Especial. Nesta quarta-feira (26/02) e quinta-feira (27/02), uma equipe com 75 garis se dedicou à limpeza geral na concentração, na pista de desfiles, nas arquibancadas, nas frisas, nas áreas internas e nos postos médicos. Foi utilizada essência de lavanda para deixar todo o ambiente perfumado para os foliões.

A lavagem da pista contou com água de reuso, da concentração até a Praça da Apoteose. Uma equipe da coleta seletiva fez o recolhimento de materiais potencialmente recicláveis que sobraram da montagem dos camarotes e frisas. Uma equipe fez uma grande operação de limpeza de ralos, dentro da Passarela do Samba e nas ruas de acesso, e agentes de controle de vetores do Centro de Pesquisas da Companhia realizaram inspeções e controle químico contra roedores em todo o entorno da Sapucaí. A manutenção da limpeza prossegue nesta sexta-feira, durante o dia.