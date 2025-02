Palpites e melhores odds West Ham x Leicester ONDE ASSISTIR AO VIVO

Prévia: West Ham United x Leicester City – Análise, Escalações e Previsões

No próximo dia 27 de fevereiro, o West Ham United recebe o Leicester City no London Stadium para mais um confronto da Premier League. Após uma vitória suada contra o Arsenal, o West Ham buscará vingar a derrota por 3 a 1 sofrida no primeiro turno contra o Leicester, no King Power Stadium.

Forma Recente

O West Ham, apesar de uma campanha oscilante, chega motivado após a importante vitória contra o Arsenal, onde Jarrod Bowen marcou o gol que garantiu os três pontos. Esse triunfo significou o segundo jogo de Graham Potter à frente da equipe, e embora não tenha sido suficiente para subir muito na tabela (o time permanece em 16º), o West Ham agora parece estar mais distante da zona de rebaixamento, com 13 pontos de vantagem sobre a linha da degola.

Por outro lado, o Leicester vive um momento difícil. A equipe de Ruud van Nistelrooy perdeu 10 dos últimos 12 jogos na Premier League e está com grandes dificuldades para sair da zona de rebaixamento. Com apenas 17 pontos e a 5 pontos da zona de segurança, a equipe precisa urgentemente de vitórias para evitar um retorno imediato à Championship. Recentemente, o Leicester sofreu uma dura derrota de 4 a 0 para o Brentford, o que agravou ainda mais sua situação.

Análise da Partida

A última vitória do West Ham sobre o Leicester foi importante, mas o time precisa melhorar seu desempenho em casa. Sob o comando de Potter, o West Ham perdeu suas últimas duas partidas no London Stadium e tentará evitar mais um revés, buscando construir uma sequência positiva, especialmente contra um adversário fragilizado como o Leicester.

A equipe da casa tem uma boa estatística contra times promovidos, com 8 vitórias nos últimos 9 jogos contra essas equipes. No entanto, o Leicester parece ser um algoz recente, já que venceu os últimos 3 confrontos diretos entre as equipes na Premier League, o que certamente dará confiança aos visitantes.

Escalações Prováveis

West Ham United:

Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Emerson; Soucek, Ward-Prowse; Bowen, Kudus, Soler; Ferguson

Leicester City:

Hermansen; Coulibaly, Faes, Okoli, Kristiansen; Soumare, Ndidi; Buonanotte, El Khannouss, Mavididi; Vardy

Previsão do Jogo

O West Ham, motivado pela vitória contra o Arsenal e com mais qualidade no elenco, é favorito para conquistar os três pontos. Com um ataque afiado e uma defesa mais sólida, a equipe de Potter deverá superar as dificuldades defensivas do Leicester. A previsão é de uma vitória do West Ham por 3 a 1, um resultado crucial para dar continuidade à sua ascensão na tabela e deixar o Leicester cada vez mais próximo do rebaixamento.

Conclusão

A partida entre West Ham United e Leicester City promete ser decisiva para as ambições de ambos na Premier League. Enquanto o West Ham busca se distanciar da zona de rebaixamento, o Leicester luta pela sobrevivência. O confronto no London Stadium será uma chance importante para o time da casa se impor e para o Leicester tentar, a todo custo, surpreender fora de casa.