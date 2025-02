Prefeito Dudu Reina e autoridades da Polícia Militar visitam local onde será o Batalhão de Nova Iguaçu

O prefeito Dudu Reina, o secretário de Estado da Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes, e o comandante do 20º BPM, tenente-coronel Perry Souza, fizeram uma visita técnica ao local em que será construído o Batalhão da Polícia Militar de Nova Iguaçu, no bairro Botafogo. A Prefeitura cedeu o terreno ao Governo do Estado, que ficará responsável pela execução das obras do batalhão.

“Estamos cedendo o terreno para a Polícia Militar iniciar a construção do batalhão. A chegada dessa nova unidade é fruto de um esforço conjunto com o Governo do Estado e reflete a necessidade de fortalecer a segurança pública de nossa cidade. Queremos garantir que cada morador de Nova Iguaçu viva sem medo, que possa ir e voltar para casa com tranquilidade e que nossas famílias circulem com segurança”, afirmou o prefeito Dudu Reina.

Desejo antigo da população, o batalhão vai contribuir no fortalecimento da segurança pública. Atualmente, o município conta com o Programa de Integração na Segurança (PROEIS), as Patrulhas Municipais Maria da Penha, Escolar e dos Direitos Humanos, além de três bases do programa Segurança Presente, em parceria com o Governo do Estado, localizadas no Centro, Miguel Couto e Austin, que colaboram para a segurança da cidade. No momento, o 20º BPM (Mesquita) é responsável pelo policiamento de Nova Iguaçu, Mesquita e Nilópolis.

A área onde será construído o batalhão está passando por um processo de revitalização. Entre os projetos em execução pela Prefeitura está o Complexo Esportivo Susana Naspolini, em homenagem à jornalista falecida em 2022. A proposta foi idealizada por Dudu Reina durante seu mandato como presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu. O espaço terá capacidade para 280 pessoas. Além disso, há intenção da construção de uma creche na região.