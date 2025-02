Votação popular para definir vencedores do 4º Prêmio Fenig Destaque começa no sábado (1º)

O público poderá votar, a partir deste sábado (1º), nos vencedores do 4º Prêmio Fenig Destaque. Nesta edição, estarão concorrendo 83 candidatos em 11 categorias. A premiação, realizada pela Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig), com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Semcult), tem como objetivo reconhecer e incentivar ações que contribuem para o desenvolvimento cultural, educacional e econômico da cidade.

Até o dia 16 de março, a população poderá escolher os vencedores das seguintes categorias: Meio Ambiente, Comunicação Social, Redes e parcerias, Empreendedor, Cultura, Educação, Literatura, Apresentações Artísticas e Responsabilidade Social, Esporte e Inovação e Tecnologia. A exceção é a categoria Laranja da Terra, que, por ser honorífica, não será submetida à votação.

Todo o processo de votação será online. O link para eleger os vencedores é: https://forms.gle/eQ2S5qftHf1jqNxt5



Os três mais votados de cada categoria irão participar da cerimônia de premiação, que será realizada no dia 27 de março, no Complexo Cultural Mário Marques, em Nova Iguaçu. Confira a publicação dos habilitados no link do Diário Oficial: https://www.doweb.novaiguacu.rj.gov.br/portal/diario-oficial/ver/1914