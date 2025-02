Audiência pública para apresentação do Relatório de Gestão Fiscal será realizada nesta sexta-feira – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

Fotos: Divulgação / Seplan A Secretaria de Estado do Planejamento (Seplan), por meio do Projeto SC Territórios, apresenta a exposição: A Cartografia no Desenvolvimento de Santa Catarina, que valoriza o acervo histórico de dados cartográficos do Governo de Santa Catarina, um testemunho da evolução do estado catarinense. A abertura da exposição será nesta quinta-feira, 1° […]