Prefeitura e Corpo de Bombeiros realizam  curso de formação para os guarda-vidas – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar, está realizando durante esta semana, o curso de Formação de Guarda-vidas, com aulas teóricas e práticas sobre prevenção de acidentes e salvamento aquático.

O objetivo do curso é capacitar os profissionais que atuam na área, ou pretendem atuar, para que possam oferecer um serviço de qualidade aos banhistas dos atrativos públicos e privados do município.

Na manhã desta sexta-feira (28) tivemos o encerramento oficial das aulas práticas, com a participação, por videoconferência, do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, Coronel Frederico Reis Pouso, a comandante do CBM de Bonito, Capitã QOBM Sabrinne Teodoro Azambuja e o Tenente Machado, responsável por ministrar o curso, além do prefeito Josmail Rodrigues e da vice-prefeita e secretária de Turismo, Juliane Salvadori.

O curso iniciou com 34 participantes, tendo dois desistentes ao longo da semana. O resultado final, com os aprovados, será divulgado após conclusão das aulas práticas.

O curso faz parte do Programa de Qualificação para o Turismo, previsto dentro do Plano Estratégico de Gestão e Marketing do Turismo de Bonito.

