AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA N.01/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Gil Leonardi / Imprensa MG Após cinco anos à frente da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG), Gustavo Barbosa teve sua saída da pasta confirmada oficialmente nesta terça-feira (27/2). A exoneração, a pedido, consta na edição do Diário Oficial do Estado. O governador Romeu Zema agradeceu pela dedicação no cargo […]