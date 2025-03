Boa Vista Avança em Inovação Tecnológica com Novo Projeto de Energia Solar

Boa Vista, Roraima – A cidade de Boa Vista, capital de Roraima, se prepara para um grande avanço na área de sustentabilidade e inovação tecnológica com o lançamento de um projeto de energia solar que promete transformar a matriz energética da cidade. A iniciativa, que tem o apoio da Prefeitura Municipal e de empresas parceiras, visa reduzir os custos com energia elétrica e promover uma maior eficiência no uso dos recursos naturais.

O projeto inclui a instalação de painéis solares em diversos pontos estratégicos da cidade, como escolas, centros de saúde e órgãos públicos. A previsão é que, até o final do ano, Boa Vista se torne uma das cidades mais sustentáveis da Região Norte do Brasil, com uma significativa redução na emissão de gases poluentes e uma economia substancial na conta de energia do município.

A primeira etapa do projeto será realizada no bairro Nova Cidade, com a instalação de um sistema de 500 kW de potência. A expectativa é que, com o tempo, o projeto seja expandido para outras áreas da cidade, beneficiando mais de 50 mil pessoas diretamente. Além disso, o município tem como objetivo incentivar a adoção da energia solar pela iniciativa privada e pela população em geral, oferecendo incentivos fiscais e capacitação profissional para instalação e manutenção de sistemas fotovoltaicos.

“Estamos vivendo um momento histórico para Boa Vista. Este projeto é uma das ações que estamos implementando para garantir um futuro mais sustentável e economicamente viável para nossos cidadãos”, afirmou o prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique. “Com isso, vamos diminuir nossa dependência de fontes de energia não renováveis e contribuir com a preservação do meio ambiente.”

A Prefeitura de Boa Vista também está em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para promover workshops e treinamentos gratuitos sobre o uso de energias renováveis. O projeto de energia solar é uma das ações planejadas no Plano de Desenvolvimento Sustentável de Boa Vista, que busca impulsionar a cidade para os próximos anos, alinhando inovação, sustentabilidade e qualidade de vida para seus moradores.

Com essa iniciativa, Boa Vista se torna um exemplo para outras capitais da Região Norte, demonstrando que é possível adotar soluções tecnológicas eficientes que respeitem o meio ambiente e tragam benefícios econômicos para a população.