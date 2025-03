Boa Vista Promove Campanha de Conscientização sobre a Preservação Ambiental

Boa Vista, Roraima – A cidade de Boa Vista deu início a uma campanha de conscientização ambiental com o objetivo de envolver a população nas questões relacionadas à preservação dos recursos naturais e à redução do impacto ambiental causado pelo lixo e poluição. A campanha, intitulada “Cuidando da Nossa Terra”, será realizada ao longo do mês de março e contará com atividades educativas, palestras, mutirões de limpeza e ações de arborização.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura Municipal, organizações não governamentais (ONGs), escolas e empresas locais. Durante a campanha, serão realizadas palestras em escolas públicas e privadas, abordando temas como reciclagem, uso consciente da água, redução de resíduos e a importância da preservação dos espaços verdes. Além disso, mutirões de limpeza serão organizados em diversos bairros da cidade, com o objetivo de recolher lixo e materiais recicláveis e promover a conscientização sobre o descarte correto.

A prefeitura também irá distribuir materiais educativos, como cartilhas e adesivos, que serão fixados em locais públicos para informar a população sobre práticas sustentáveis. Haverá ainda plantio de árvores em áreas urbanas para contribuir com a melhoria da qualidade do ar e a revitalização de espaços públicos.

“Este é um passo importante para a construção de uma Boa Vista mais limpa e sustentável. Queremos envolver todos os cidadãos nesse processo, pois é fundamental que cada um faça sua parte para garantir um futuro melhor para nossas gerações futuras”, declarou o prefeito Arthur Henrique.

Além das atividades educativas, a campanha visa incentivar os moradores a adotarem hábitos mais sustentáveis no dia a dia, como a utilização de produtos recicláveis, a redução do consumo de plástico e o reaproveitamento de materiais. A expectativa é que, com o engajamento da população, a cidade se torne um exemplo de cuidado ambiental na Região Norte do Brasil.

A campanha “Cuidando da Nossa Terra” é uma das muitas ações da Prefeitura de Boa Vista para promover a sustentabilidade e melhorar a qualidade de vida dos moradores. As atividades seguirão até o final de março, com grande expectativa de participação da comunidade.