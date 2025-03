Carnaval do Rio terá ações de conscientização sobre HIV – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

As ações começam neste sábado e vão até a terça-feira de Carnaval – Edu Kapps/SMS

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizará ações de prevenção e promoção de saúde nos principais blocos de rua do Centro e Zona Sul da cidade e no Sambódromo e entorno. O objetivo é informar a população por meio da distribuição de material educativo sobre infecções sexualmente transmissíveis (IST) , além de preservativos externos e internos. As ações começam neste sábado (1º) e vão até a terça-feira de Carnaval, dia 4 de março.

Essa é uma iniciativa da Gerência de IST/Aids e da Superintendência de Promoção da Saúde da SMS. Agentes promotores de saúde circulando pela cidade distribuindo material informativo sobre ISTs, profilaxia pós-exposição (PEP) e pré-exposição (PrEP), e cerca de 200 mil preservativos externos e internos. As equipes estarão nas ruas identificadas com a camisa e mochila pirulito/estandarte da campanha “Cuide-se na folia!”.

Vale lembrar que durante Carnaval, unidades de urgência e emergência, como as UPAS e CER, estão aptas para o atendimento e oferta de PEP para pessoas que tenham tido relações sexuais desprotegidas durante esse período. Após os dias de folia e ao longo de todo o ano, a testagem rápida para diagnóstico de HIV/Aids e outras ISTs, realização da PrEP e PEP, e retirada de preservativos pode ser feita em qualquer unidade de Atenção Primária do município (Clínicas da Família e Centros Municipais de Saúde). Nestas unidades, também são fornecidas gratuitamente as medicações para o tratamento do HIV/Aids e outras ISTs, e vacina para hepatite B.

A PrEP consiste no uso de medicação antirretroviral por pessoas não infectadas pelo HIV, a fim de se evitar a infecção durante a relação sexual. Já a PEP deve ser utilizada em casos de exposição pontual isolada ao vírus, com os comprimidos tomados somente diante do risco.

– Sempre tivemos um compromisso em informar a população sobre formas de prevenção. Chegamos a 16 mil cadastrados no PrEP, mas ainda é grande o desconhecimento em nossa população sobre as estratégias de prevenção combinada. Todos esses medicamentos são distribuídos em todas nossas unidades de Saúde gratuitamente. Não podemos continuar num país onde, em 2025, as pessoas ainda morrem de Aids. Cuide-se na folia! Cuide-se sempre – disse o gerente de IST/Aids da SMS, Carlos Tufvesson.