CET-Rio divulga o esquema de trânsito para os blocos de rua deste fim de semana – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Os desfiles dos blocos vão provocar interdições em algumas ruas da cidade – Riotur

A CET-Rio montou esquema especial de trânsito neste sábado (1/3) e domingo (2/3) para a festa dos principais blocos de rua do Carnaval 2025 autorizados pela Prefeitura do Rio. E, para os que não irão curtir a folia, também serão apresentadas vias interditadas e os possíveis desvios.

Equipes da CET-Rio, entre agentes e apoiadores de tráfego, com veículos operacionais e motocicletas, irão trabalhar a favor da fluidez do trânsito, manutenção dos cruzamentos livres, coibição do estacionamento irregular e atuação direta nos bloqueios, como também na orientação dos pedestres, foliões e motoristas.

Técnicos da CET-Rio no Centro de Operações Rio (COR) vão monitorar em tempo real toda a movimentação do trânsito através das câmeras para que, se necessário, sejam feitos ajustes na programação semafórica com o objetivo de garantir as boas condições viárias.

SÁBADO – 1/3

MEGABLOCO CORDÃO DA BOLA PRETA

Horário: 5h às 14h

Local: Avenida Antônio Carlos e Rua Primeiro de Março

Interdições

Das 5h às 14h

– Avenida Presidente Antônio Carlos, da Avenida Beira Mar até o cruzamento com as avenidas Franklin Roosevelt e Presidente Wilson

– Avenida Presidente Antônio Carlos, desde o cruzamento com as avenidas Franklin Roosevelt e Presidente Wilson até a Rua Primeiro de Março

– Rua Primeiro de Março, desde o cruzamento a Avenida Antônio Carlos até a Avenida Presidente Vargas

– Todos os acessos para a Avenida Presidente Antônio Carlos e Rua Primeiro de Março

Proibição de estacionamento

Sexta-feira (28/2), das 16h às 14h de sábado: diversas vias do entorno da Avenida Antônio Carlos e Rua Primeiro de Março terão o estacionamento proibido, portanto, não é recomendado a ida e a volta com veículo particular.

Desvios e rotas alternativas

Para o deslocamento dos condutores que circulam entre o Centro, Zona Norte e Zona Sul, a recomendação é utilizar as rotas, pela Lapa, Rua Teixeira de Freitas e Avenida Mem de Sá, ou os túneis Santa Bárbara, Rebouças e Marcello Alencar. Para aqueles que possuem compromissos com horários marcados, como voos no Aeroporto Santos Dumont e viagens na Rodoviária Novo Rio, a sugestão é a antecipação do deslocamento. Outra recomendação importante aos deslocamentos é dar prioridade à utilização dos transportes públicos, como o Metrô e o trem da SuperVia, já que esses modos de transportes são de alta capacidade e não são diretamente impactados por fechamentos viários.

BLOCO DAS BARBAS

Horário: 11h às 17h

Local: Botafogo

Interdições

Das 11h às 17h

(Concentração)

– Rua General Polidoro, entre a Paulo Barreto e a Rua Assis Bueno

(Desfile)

– Rua Assis Bueno, no cruzamento com a Rua Arnaldo Quintela

– Rua Arnaldo Quintela

– Rua da Passagem

Desvios

– Durante a passagem do bloco pela Rua Arnaldo Quintela, o trânsito será desviado para a Rua General Polidoro

– Durante a passagem do bloco pela Rua da Passagem, o trânsito será desviado para a Rua General Severiano

Implantação de mão dupla de direção

Das 11h às 13h

– Rua Fernandes Guimarães

Proibição de estacionamento

Das 18h de sexta-feira (28/2) às 18h do dia seguinte:

– Rua General Gois Monteiro, entre as edificações de números 18 e 156, lado direito da mão de direção

BANDA DE IPANEMA

Horário: 15h às 21h

Local: Ipanema

Interdições das 15h às 21h

Concentração: Rua Gomes Carneiro

Durante a concentração da Banda de Ipanema, estas vias permanecerão interditadas:

– Rua Jangadeiros, entre a Rua Visconde de Pirajá e a Rua Prudente de Morais

– Rua Gomes Carneiro, entre a Rua Tereza Aragão e a Avenida Vieira Souto

Interdições durante a passagem do bloco

Avenida Vieira Souto:

– Pista junto à praia; (Já fechada para Área de Lazer)

– Pista junto às edificações, entre a Avenida Rainha Elizabeth da Bélgica e a Rua Joana Angélica

Rua Joana Angélica:

– Entre a Avenida Vieira Souto e a Rua Visconde de Pirajá

Rua Visconde de Pirajá:

– Entre a Rua Maria Quitéria e a Rua Teixeira de Melo

Rua Farme de Amoedo:

– Entre a Rua Prudente de Morais e a Avenida Vieira Souto

– Entre a Rua Barão da Torre e a Rua Visconde de Pirajá

Rua Vinícius de Morais:

– Entre a Rua Prudente de Morais e a Rua Visconde de Pirajá

Rua Teixeira de Melo:

– Entre a Rua Prudente de Morais e a Rua Visconde de Pirajá

Desvio

– A ligação entre os bairros de Copacabana e Leblon deverá ser feita pelo bairro da Lagoa

Inversão de direção nas seguintes vias:

Das 15h às 21h

– Avenida Rainha Elizabeth da Bélgica, entre a Rua Tereza Aragão e a Avenida Vieira Souto, que terá o sentido da Avenida Vieira Souto para a Rua Tereza Aragão

– Rua Gomes Carneiro, entre a Rua Prudente de Morais e a Avenida Vieira Souto, terá o sentido da Avenida Vieira Souto para a Rua Prudente de Moares

Proibição de estacionamento

Sexta-feira (28/2), da 0h às 22h de sábado (1/3)

– Rua Gomes Carneiro, entre a Rua Teresa Aragão e a Avenida Vieira Souto

– Rua Teixeira de Melo, entre a Avenida Vieira Souto e a Rua Visconde de Pirajá

– Rua Joana Angélica, exceto na baia de estacionamento junto à Praça Nossa Senhora da Paz

– Avenida Rainha Elizabeth da Bélgica, entre a Rua Teresa Aragão e a Avenida Vieira Souto

– Avenida Vieira Souto, entre a Rua Gomes Carneiro e a Rua Joana Angélica, inclusive nas baias de estacionamento

– Avenida Bartolomeu Mitre, lado direito, entre a Avenida Delfim Moreira e a Avenida General San Martin

– Rua Canning, entre a Rua Rainha Elizabeth e a Rua Gomes Carneiro, em ambos os lados da via

– Rua Piragibe Frota Aguiar

– Rua Antônio Parreiras, entre a Rua Piragibe Frota Aguiar e a Rua Jangadeiros

– Rua Jangadeiros, entre a Rua Visconde de Pirajá e a Rua Prudente de Morais, em ambos os lados da via

– Rua Barão da Torre, entre a Rua jangadeiros e o número 15

BLOCO FLAMORRO

Horário: 13h às 19h

Local: Pedra de Guaratiba

Interdições

Das 13h às 19h

– Rua Barros de Alarcão, entre a entre a Rua Professor Bastos e a Rua Saião Lobato

Desvio

– Os veículos deverão seguir pela Rua Professor Bastos e, em seguida, acessar a Rua Belchior da Fonseca

TIGRE DO COQUEIRO

Horário: 17h às 21h

Local: Pedra de Guaratiba

Interdições

Concentração, das 17h às 19h:

– Rua Barros de Alarcão, entre a Travessa do Desterro e a Rua Souto Maior

Desfile, das 19h às 21h:

– Rua Barros de Alarcão, entre a Travessa do Desterro e a Rua Souto até a altura d o número 423 (Colônia de Pescadores)

Desvio

– Os veículos deverão seguir pela Rua Professor Bastos e, em seguida, acessar a Rua Belchior da Fonseca

BLOCO CÉU NA TERRA

Horário: 7h às 13h

Local: Santa Teresa

Interdições

Concentração: Das 7h às 8h

– Largo dos Guimarães, esquina com a Rua Almirante Alexandrino

Desfile: Das 8h às 13h

– A partir do Lago dos Guimarães, Rua Almirante Alexandrino com o Largo dos Guimarães, Rua Pascoal Carlos Magno, Rua Monte Alegre, Rua Oriente e Rua Progresso e Largo das Neves, onde haverá a dispersão

BLOCO MULTIBLOCO

Horário: 7h às 12h

Local: Centro

Interdições

Das 7h às 12h

– Rua dos Inválidos, entre a Avenida Mem de Sá e a Avenida Henrique Valadares

Proibição de estacionamento

Das 22h de sábado (28/2) às 13h do dia seguinte

– Rua dos Inválidos, entre a Avenida Mem de Sá e a Avenida Henrique Valadares

DOMINGO – 2/3

BLOCO AREIA

Horário: 7h às 13h

Local: Leblon

Interdições

Das 7h às 13h

– Desfile – Avenida Delfim Moreira, em toda a extensão da pista junto as edificações

Em caso de ocupação pelo público haverá interdições, nos seguintes trechos:

– Avenida Borges de Medeiros, entre a Praça Almirante Saldanha da Gama e a Avenida Delfim Moreira

– Avenida Afrânio de Melo Franco, entre a Avenida General San Martin e a Avenida Delfim Moreira

– Rua Almirante Guilhem, entre a Avenida General San Martin e a Avenida Delfim Moreira

– Rua José Linhares, entre a Avenida General San Martin e a Avenida Delfim Moreira

– Rua João Lira, entre a Avenida General San Martin e a Avenida Delfim Moreira

BLOCO VIRILHA DE MINHOCA

Horário: 17h às 21h

Local: Bangu

Interdições

Das 17h às 19h

– Concentração: Rua Fonseca, entre a Rua Santa Cecília e a Rua Oliveira Ribeiro

Das 19h às 21h

– Desfile: A partir da Rua Fonseca, Rua Oliveira Ribeiro, Rua Silva Cardoso, Rua Santa Cecília e retorno à Rua Fonseca, onde haverá a dispersão

LARANJADA SAMBA CLUBE

Horário: 7h às 12h

Local: Laranjeiras

Interdições

Das 7h às 13h

– Interdição ao tráfego de veículos de um lado da Rua General Glicério, na altura da Praça Jardim Laranjeiras, enquanto o lado oposto será utilizado como mão dupla ao trânsito

– Rua General Cristóvão Barcelos, durante a passagem do bloco

Proibição de estacionamento

Das 18h de sábado (1/3) às 14h do dia seguinte

Rua General Glicério:

– Lado par, entre a Rua Belizário Távora e a Rua Professor Ortiz Monteiro

– Lado ímpar, entre a Rua Professor Estelita Lins e a Rua Professor Ortiz Monteiro

– Rua General Cristóvão Barcelos, lado esquerdo do sentido do tráfego

BLOCO SIMPATIA É QUASE AMOR

Horário: 14h às 19h

Local: Ipanema

Interdições das 14h às 19h

Rua Teixeira de Melo

Concentração: Trecho entre a Rua Prudente de Morais e a Rua Visconde de Pirajá, junto à Praça General Osório, até 16h, durante a concentração do bloco

– Trecho entre a Avenida Vieira Souto e a Rua Prudente de Morais, a partir da saída do bloco

– Avenida Vieira Souto, ambas as pistas

– Rua Farme de Amoedo, entre a Rua Prudente de Morais e a Avenida Vieira Souto

– Rua Maria Quitéria, entre a Rua Prudente de Morais e a Avenida Vieira Souto

– Rua Garcia D’Ávila, entre a Rua Prudente de Morais e a Avenida Vieira Souto

– Avenida Henrique Dumont, entre a Rua Prudente de Morais e a Avenida Vieira Souto

– Avenida Delfim Moreira, pista junto à praia, entre a Avenida Bartolomeu Mitre e o Jardim de Alah

Proibição de estacionamento

Das 18h de sábado (1/3) às 22h de domingo (2/3)

– Rua Teixeira de Melo, entre a Avenida Vieira Souto e a Rua Prudente de Morais, em ambos os lados da via

– Rua Gomes Carneiro, entre a Avenida Vieira Souto e a Rua Prudente de Morais, em ambos os lados da via

– Rua Canning, entre a Rua Rainha Elizabeth e a Rua Gomes Carneiro, em ambos os lados da via

– Piragibe Frota Aguiar, entre a Rua Gomes Carneiro e a Rua Saint Roman

Inversão de mão de direção

Das 16h às 19h

– Rua Gomes Carneiro, entre a Avenida Vieira Souto e a Rua Prudente de Morais

QUE MERDA É ESSA?

Horário: 8h às 14h

Local: Ipanema

Interdições

Durante o desfile do bloco:

Das 8h às 15h30

– Rua Garcia D’Ávila, entre a Avenida Epitácio Pessoa e a Avenida Vieira Souto, na pista da orla da praia

Proibição de estacionamento

Das 18h de sábado (1/3) às 16h do dia seguinte

– Rua Maria Quitéria, ambos os lados, entre a Rua Nascimento Silva e a Rua Prudente de Moraes

– Rua Garcia D’Ávila, em ambos os lados, entre a Rua Nascimento Silva e a Avenida Vieira Souto

BLOCO É TUDO OU NADA

Horário: 9h às 15h

Local: Botafogo

Interdições

Rua Humaitá:

– Das 9h às 15h , cruzamento com a Rua Marques

– Das 11h às 15h, cruzamento com a Rua Visconde de Silva

– Das 11h às 15h, cruzamento com a Rua Voluntários da Pátria

– Das 11h às 15h, cruzamento com a Rua Macedo Sobrinho

– Das 11h às 15h, Rua General Dionísio, cruzamento com a Rua Desembargador Burle

– Das 11h às 15h , Rua Visconde de Caravelas, cruzamento com a Rua Conde de Irajá, durante a passagem do bloco

Proibição de estacionamento

Das 16h de sábado (1/3) às 20h do dia seguinte

– Rua Marques, entre a Rua Humaitá e a Rua Voluntários da Pátria

– Rua Conde de Irajá, entre a Rua Voluntários da Pátria e a Rua Capistrano de Abreu

BLOCO EMPOLGA ÀS 9

Horário: 13h às 19h

Local: Leme

Interdições

Das 13h às 19h

– Avenida Atlântica, pista junto a orla, entre a Rua Anchieta e a Praça Almirante Júlio de Noronha