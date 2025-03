Juventude x Grêmio, PALPITES, ASSISTIR AO VIVO pelo GAÚCHÃO DE 2025, HOJE (01/03), ESCALAÇÕES

Por MRNews



Por: jblog.com.br Futebol na TV ao vivo: a partida Juventude x Grêmio acontece Hoje (01) às 16h30 hs. O mandante da partida é o SL que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Gaúcho de 2025. A partida é aguardada com ansiedade pelos torcedores dos dois times.

A Globo detém os direitos de transmissão do Campeonato Gaúcho na TV Aberta. A TV Globo, os canais SporTV, o Premiere transmitirão o estadual. No entanto, vale destacar que apenas o primeiro caso se trata de TV aberta. Fiquei sendo, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira todos os jogos e onde serão transmitidos hoje, e os jogos de amanhã na TV.

Juventude x Grêmio Confronto decisivo pela semifinal do Gauchão

No sábado, 1º de março, o Grêmio entra em campo contra o Juventude em busca da sua oitava final consecutiva do Campeonato Gaúcho. A partida de volta, que ocorrerá em Caxias do Sul às 16h30, promete ser decisiva após a vitória do Grêmio no jogo de ida por 2 a 1 na Arena. Com a vantagem, o time gremista precisa de um empate para garantir a classificação.

A semana anterior foi importante para o Tricolor, que teve uma preparação sem interrupções, algo raro até o momento na competição. O técnico Gustavo Quinteros, aproveitando a rotina de treinos no CT Luiz Carvalho, pôde trabalhar a equipe com mais tempo. Um dos destaques dessa preparação foi o retorno de Pavón, que se recuperou de uma lesão na coxa esquerda e estará à disposição do treinador. No entanto, o zagueiro Rodrigo Ely não viajou para a Serra gaúcha, já que foi diagnosticado com uma lesão de grau 1A no bíceps femoral.

Apesar de não contar com o defensor, a equipe do Grêmio está focada no objetivo de avançar para mais uma final do Gauchão. O time se preparou para enfrentar um Juventude determinado, que jogará em casa e buscará a vitória para reverter a situação. Para o Tricolor, o empate é o suficiente para garantir o passaporte para a decisão do campeonato, algo que o clube vem buscando com grande empenho nos últimos anos.

A partida, que promete ser intensa, será transmitida ao vivo pela RBS TV, SporTV e Premiere, permitindo que os torcedores acompanhem de perto as emoções desse confronto. Para o Juventude, será um jogo de superação, enquanto o Grêmio entra em campo com a vantagem e com o foco em mais uma final no Campeonato Gaúcho.

A expectativa para esse confronto é alta, já que o Grêmio tem dominado a competição nos últimos anos, enquanto o Juventude tentará surpreender e garantir a vaga na final do estadual.