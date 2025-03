Mazatlán x Cruz Azul ASSISTIR AO VIVO HOJE (01/03), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Mazatlán x Cruz Azul é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (01) às 00 hs (horário de Brasília). A partida tem Mazatlan como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Mazatlán x Cruz Azul: Alineações e Onde Assistir ao Vivo – Jornada 10 do Clausura 2025 da Liga MX

Hoje, 28 de fevereiro de 2025, a Jornada 10 do Clausura 2025 da Liga MX promete um duelo interessante entre o Mazatlán e o Cruz Azul. O jogo será realizado no Estádio Mazatlán, localizado na cidade homônima, e começa às 21h00 no horário do México (22h00 ET nos Estados Unidos). A expectativa é alta para esse confronto, já que ambos os times têm mostrado bom desempenho no torneio e buscam continuar na luta por posições de destaque.

Mazatlán: Desafios e Esperanças

O Mazatlán chega para esse confronto com a missão de mostrar sua força dentro de casa. O time, embora não seja considerado um dos gigantes da liga, tem mostrado um futebol competitivo. Seu elenco conta com alguns jogadores de destaque, como o meia Rodolfo Pizarro, que tem sido uma das peças-chave no setor de criação. O time será comandado pelo técnico atual, que busca manter uma estratégia equilibrada entre defesa e ataque. Na possível escalação, o Mazatlán contará com Hugo González no gol e a defesa formada por jogadores como Lucas Merolla e Facundo Almada. No meio-campo, a presença de Jordan Sierra e José Esquivel é crucial para segurar a posse de bola e criar jogadas ofensivas.

Cruz Azul: A Máquina em Busca da Vitória

Por outro lado, o Cruz Azul chega como favorito para esse duelo. A Máquina Celeste tem sido uma das equipes mais consistentes na Liga MX nos últimos anos, e seus jogadores estão em boa fase. A equipe, que vem de uma vitória importante em sua última partida, espera conquistar os três pontos em Mazatlán para se manter na parte superior da tabela. Com jogadores como o artilheiro Luka Romero e o experiente Rodolfo Rotondi, o Cruz Azul tem poder ofensivo de sobra para vencer qualquer adversário. A defesa, composta por nomes como Gonzalo Piovi e Willer Ditta, também é forte, o que dá à equipe uma boa estabilidade.

Onde Assistir Mazatlán vs Cruz Azul ao Vivo

Se você deseja acompanhar esse emocionante jogo ao vivo, há algumas opções disponíveis. O jogo será transmitido gratuitamente pelo Canal 7 da TV Azteca, além de estar disponível na Fox Sports. A transmissão ao vivo oferecerá cobertura minuto a minuto e análises durante a partida, trazendo todas as emoções diretamente para sua tela.

Expectativas e Prognóstico

Com a importância dos três pontos para ambas as equipes, o Mazatlán e o Cruz Azul devem proporcionar um jogo movimentado. A equipe da casa tentará usar o fator campo para surpreender os visitantes, enquanto o Cruz Azul buscará confirmar seu favoritismo e se manter firme nas primeiras posições do campeonato. O resultado desse jogo pode ser decisivo para os rumos da competição, especialmente na luta pelas vagas nos playoffs.

Em resumo, a partida Mazatlán vs Cruz Azul tem tudo para ser um grande espetáculo da Liga MX. Não perca a chance de acompanhar esse duelo ao vivo e ver quem sairá vitorioso!

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

