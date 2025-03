Roraima comemora data com destaque ao turismo de natureza

Roraima celebra, neste sábado, 1°, o Dia Nacional do Turismo Ecológico, um segmento que promove a utilização sustentável do patrimônio natural e cultural, além de incentivar a conservação ambiental. De acordo com a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), o ecoturismo busca também formar uma consciência ambientalista e promover o bem-estar das comunidades locais.

O turismo ecológico é considerado uma ferramenta importante para a preservação dos biomas e para a educação ambiental, além de contribuir para o desenvolvimento econômico das comunidades situadas em áreas de preservação. Profissionais como biólogos, especializados em fauna, flora e sustentabilidade, são frequentemente envolvidos nesse setor.

Em Roraima, a data é comemorada como forma de destacar a relevância do turismo de natureza no estado. O secretário de Cultura e Turismo, Alex Ferreira, ressaltou a importância da visitação aos espaços naturais do estado, como cachoeiras, trilhas, observação de aves e o geoturismo.

“Essa é a vocação principal do estado para o turismo de natureza com a visitação às cachoeiras e trilhas de longo curso, a observação de aves, o geoturismo e a apreciação das árvores gigantes, são motivadores de viagens que movimentam e economia local”, destacou o secretário.

Para o diretor do Departamento de Turismo da Secult, Bruno Muniz de Brito, muitas dessas visitas são feitas em lugares que estão sugeridos dentro do Passaporte RR que desde o seu lançamento em 2023 tem contribuído para o desenvolvimento do setor e todo os anos é revisado com a adição de novas atrações, que são operados pelo trade turístico.

“É um convite para que tanto os roraimenses quanto os visitantes venham a Roraima e conheçam nossos atrativos turísticos, especialmente os do Espaço Natural e os ambientes de natureza.”