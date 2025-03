Você sabia que Lins em São Paulo tem transporte público gratuito?

Por MRNews



Você sabia que Lins tem transporte público gratuito?

A cidade de Lins, localizada no interior de São Paulo, tem se destacado por uma iniciativa inovadora que beneficia diretamente seus moradores: o transporte público gratuito. Desde novembro de 2023, a administração municipal, sob o comando do prefeito João Pandolfi (PSD), implantou a tarifa zero no transporte coletivo, proporcionando maior acessibilidade e qualidade de vida à população.

O sistema conta com 11 linhas de ônibus e 326 pontos de parada, garantindo uma cobertura eficiente em todo o município, que tem cerca de 74 mil habitantes. Segundo a prefeitura, essa medida não só facilita a mobilidade dos cidadãos, como também reduz o trânsito, incentiva o uso do transporte coletivo e contribui para a sustentabilidade.

Além do impacto positivo na locomoção dos moradores, a gratuidade no transporte reflete o compromisso da gestão municipal com a inclusão social, permitindo que pessoas de todas as classes econômicas tenham acesso ao direito de ir e vir sem custos.

A reeleição de João Pandolfi em 2024, com 96,97% dos votos válidos, confirma o sucesso da iniciativa, que continua sendo uma das prioridades do governo municipal. O prefeito também destacou outros investimentos para a cidade, como projetos na área da saúde, educação e infraestrutura.

Com essa medida inovadora, Lins se torna um exemplo de gestão pública eficiente, priorizando o bem-estar da população e demonstrando que é possível transformar a mobilidade urbana para melhor.

