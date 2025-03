Por MRNews



Motorista de aplicativo é assaltada em Muriaé e ladrão capota carro durante fuga para Itaperuna-RJ

Um caso de assalto a motorista de aplicativo terminou de forma inesperada na BR-356, próximo a Itaperuna-RJ. Uma motorista de Muriaé foi surpreendida por um passageiro armado com uma faca, que anunciou o assalto e fugiu com seu veículo confirma o site itaperunaonline.com.br . No entanto, durante a fuga, o criminoso perdeu o controle do carro e capotou, sendo preso em flagrante por um policial que passava pelo local.

Assalto começou durante corrida

De acordo com informações preliminares, a vítima aceitou uma corrida no bairro Dornelas, em Muriaé, sem suspeitar das intenções do passageiro. No trajeto, ao passar pela região do bairro Marambaia, o homem sacou uma faca e anunciou o assalto. Ele então assumiu o volante e seguiu em direção à BR-356, fugindo para o estado do Rio de Janeiro.

O criminoso pretendia levar o veículo para Campos-RJ, onde, segundo apurações, já havia um receptador pronto para pagar R$ 5 mil pelo carro roubado.

Fuga termina em acidente e prisão

Durante a fuga, o assaltante acabou perdendo o controle do veículo e capotou próximo a Itaperuna. Sem alternativa, ele tentou continuar a fuga a pé, mas foi abordado por um policial militar da PMERJ, que, coincidentemente, era morador de Muriaé e passava pela rodovia naquele momento.

Ao perceber a atitude suspeita do homem e avistar o veículo acidentado, o policial retornou para a abordagem. O criminoso acabou confessando o assalto e foi preso em flagrante.

Motorista passa bem e recebe apoio

Felizmente, a motorista de aplicativo não sofreu ferimentos. Seu carro, que possuía seguro, será recuperado, e a plataforma de transporte ofereceu suporte para as medidas necessárias após o ocorrido.

O caso serve como um alerta para motoristas de aplicativo que atuam na região, reforçando a necessidade de cautela ao aceitar corridas, principalmente em horários e locais de risco.